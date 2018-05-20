Karaman: “KTMMOB Bizim Çözüm Ortağımızdır”



CTP GİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KARAMAN VE EKİBİ, KTMMOB’Nİ ZİYARET ETTİ



CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre,CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe ile İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Genel Sekreter Tunç Adanır ile Birlik Yönetimi ve Oda Başkanları da hazır bulundu.

KARAMAN: TOPLUM İÇİN ÜRETTİKLERİMİZİ GİRNE’DE YAŞAMA GEÇİRECEĞİZ

“Bugün yuvadayım” diyen Birol Karaman, Girne için hazırlamış oldukları projeleri birlik ile daha önceden paylaşıp defalarca tartıştıklarını söyledi.



KTMMOB’ninyıllardır süregelen kentle ilgili uyarıları olduğunu ve bu uyarıların bugün ne kadar yerinde olduğunu gördüklerini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:“Bizim bakış açımızla sorunların tümünün çözümü var. Trafiği nasıl çözeceğimiz, kanalizasyon ve su baskınlarının nasıl çözüleceği buralarda üretilen projelerle ortadadır. Topluma hitap ederken, ‘KTMMOB bizim çözüm ortağımızdır’ diyoruz. Dolayısıyla bilinmesini isterim ki, evet ben CTP’nin adayıyım, Girne halkı adına adayım ve elbette ki birliği de her an temsil edeceğim. Mühendisler Birliği’nin ülkedeki algısına uygun bir şekilde davranacağımın da sözünü vermek isterim. Bugüne kadar buralardan yetişen birileri yönetime çok fazla gelmedi. Biz buralarda yetiştik. Toplum için hep doğru olanı söyledik. Şimdi toplum için bu masada ürettiğimiz şeyleri, Girne’de yaşama geçirme zamanıdır”ÖZDENEFE: “HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK”CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Birol Karaman’ın çevre konularındaki duyarlılığını ve Girne’nin çarpık yapılaşmasında gösterdiği mücadeleleri anlatarak, Girne İnisiyatifi’nin oluşmasına yaptığı katkıya dikkat çekti.Girne’nin içinde bulunduğu sorunların ciddiyetine dikkat çeken Özdenefe, “Birol Karaman’ın bilgisiyle aklında; sevgisiyle kalbinde Girne olduğunu biliyorum” dedi.Belediye’nin hızla duvara toslamak üzere olduğunu, kurumsal yapısını tamamen kaybettiğini savunan Özdenefe, bununla ilgili hiçbir önlem alınmadığını işaret ederek, şeffaflık ve hesap verebilirliğin bir noktada kenara itildiğini iddia etti.Özdenefe, “bir dört sene daha böyle gidemez. Hedefimiz, sizlerle işbirliği içinde Girne’yi içinde bulunduğu durumdan daha da iyi bir noktaya getirmek ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak. Birol Karaman’ın hazırladığı projeleri gördüm. Başkan adayımızla gurur duyuyorum. Mutluyum, umutluyum” dedi.