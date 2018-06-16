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Karaman: “Karaoğlanoğlu sporun başkenti olacak… Antis Plajı’na Deniz Kulübü”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis üyesi adayları Karaoğlanoğlu’nda seçim bildirgesinin bulunduğu kitapçığı bölge sakinlerine dağıttı.

Karaman: “Karaoğlanoğlu sporun başkenti olacak… Antis Plajı’na Deniz Kulübü”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis üyesi adayları Karaoğlanoğlu’nda seçim bildirgesinin bulunduğu kitapçığı bölge sakinlerine dağıttı.

16 Haziran 2018 Cumartesi 12:35
Karaman: “Karaoğlanoğlu sporun başkenti olacak… Antis Plajı’na Deniz Kulübü”

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis üyesi adayları Karaoğlanoğlu’nda seçim bildirgesinin bulunduğu kitapçığı bölge sakinlerine dağıttı.

Yurttaşlarla buluşma öncesinde Girne İnisiyatifi’nin “peşkeşe karşı imza toplantısı”na katılan Karaman ve ekibi, bu mücadelede bölge sakinlerinin yanında olduklarını ifade etti. Toplantı sonrası yurttaşlarla görüşen CTP Girne Belediyesi Başkanı adayı Birol Karaman, Karaoğlanoğlu için proje hazırlıkları tamamlanan spor kompleksinin her kesimden yoğun ilgi ve destek görmesinin ardından bu bölge için yeni bir proje daha hayata geçireceklerini açıkladı.

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GENÇLER İÇİN...

Birol Karaman, Antis Plajı olarak bilinen bölgede Girne Belediyesi bünyesinde bir Deniz Kulübü kurulacağını açıkladı. Deniz kulübünde özellikle gençlerin ve çocukların yüzme ve denizdeki acil durumlara karşı müdahale eğitimi alacaklarını söyleyen Karaman, bunun yanında başta kite-surfing olmak üzere çeşitli deniz sporlarının da yapılabileceğini ifade etti.

Karaman, “Spor kompleksinin ve deniz kulübünün hayat bulmasıyla birlikte Karaoğlanoğlu, Girne’de sporun başkenti olacak” dedi.

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Son Güncelleme: 16.06.2018 15:42
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