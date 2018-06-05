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Karaman HP Girne İlçe yetkilileriyle görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Girne Belediye Başkan Adayı Birol Kahraman, Halkın Partisi(HP) Girne İlçe yetkilileriyle, Girne ile ilgili çözüm önerilerini görüştü.

Karaman HP Girne İlçe yetkilileriyle görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Girne Belediye Başkan Adayı Birol Kahraman, Halkın Partisi(HP) Girne İlçe yetkilileriyle, Girne ile ilgili çözüm önerilerini görüştü.

05 Haziran 2018 Salı 13:22
Karaman HP Girne İlçe yetkilileriyle görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Girne Belediye Başkan Adayı Birol Kahraman, Halkın Partisi(HP) Girne İlçe yetkilileriyle, Girne ile ilgili çözüm önerilerini görüştü.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Girne Belediye Başkanı adayı Birol Karaman ve CTP Girne Belediye Meclis Üyesi adayları dün Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Yönetimi ve Girne Belediye Meclisi adaylarıyla bir araya geldi.

HP Girne İlçe binasında gerçekleşen görüşmede, trafik, kanalizasyon, altyapı, otopark ve kurumsallaşma konuları da ele alındı.

Birol Karaman görüşmede yaptığı konuşmada, Girne ile ilgili düşüncelerini şimdiden görüşmek gerektiğini, bu alanda işbirliğinin önemli olduğunu aksi takdirde seçimi kazanması halinde zaman kaybedileceğini belirterek “Bu yolu sağlıklı bir şekilde yürümek için, 25 Haziran sabahı rozetlerimizi bir kenara bırakıp, el birliği ile bu kent için çalışmaya başlayacağız” dedi.

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Siyasetin de yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu ifade eden Karaman, “Bu anlayış sadece Girne’de değil, tüm ülkede yayılmalı…Elbette eleştirilerimiz olacak. Ancak kişisel bir noktadan kimsenin üzerine gitmeyeceğiz” dedi.

Şu an en mutsuz kentin Girne olduğunu savunan Karaman, “Gelin hep birlikte Girne için, Girneliler için çalışalım” diye çağrı yaptı.

KİŞİ

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kişi de, “Seçimden sonra da zaman zaman istişareler yapmamız kent dayanışması için önemli olacak” dedi.

 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 17:25
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