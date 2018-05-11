Karaman: “Girne’yi hep birlikte yöneteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman, dün, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ile Hasan Felek başkanlığındaki Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)’i ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerinde Girne kentinin sorunlarına vurgu yapan Birol Karaman, göreve geldikten sonra Girne şehrini çalışanlar ve diğer tüm paydaşlarla birlikte yöneteceklerini vurguladı.

İlk olarak Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli’yi ziyaret eden Karaman, Gönyeli Belediyesi’nin alt yapı ve yollar ile ilgili yapmış olduğu yatırımların ilham verici olduğunu söyledi.

Karaman, 24 Haziran’dan sonra Girne’de ilk çözecekleri sorunun yollardaki sorunlar ve Girneli için katlanılamaz hale gelen trafik sorunu olacağını belirtti.

Gönyeli Belediyesi’ndeki ziyaretini tamamlayan Girne Belediye Başkan adayı Karaman, ardından DEV-İŞ heyetiyle bir araya geldi.

DİNAMİK KADROLARIMIZLA SAHADAYIZ

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman DEV-İŞ’i ziyaretinde yaptığı konuşmada, parti olarak en dinamik kadroyla sahada çalıştıklarını vurguladı.

Girne’nin sorunlarına çözümler üretebilecek birçok konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaman, 6 kent belediyesi içerisinde belediyeden memnuniyet düzeyi en düşük olan kentin Girne olduğunu savunarak, bunun yukarılara çekilmesi için uğraş vereceklerini belirtti.

Çalışanlar ne kadar mutlu olursa hizmet kalitesinin de o kadar artacağını dile getiren Karaman, “Seçim propaganda döneminde ve sonrasında biz bu çalışmaları hem belediyede örgütlü sendika olan DEV-İŞ’le hem de diğer paydaşlara birlikte koordine etmek istiyoruz. Biz aslında sizi Girne’yi birlikte yönetmeye davet ediyoruz. Bizim taahhüdümüz budur. Artık tek bir kişinin karar alacağı bir yönetimden uzak, çalışanıyla kentte iş yapanıyla ve diğer tüm paydaşlarıyla birlikte yönetme vizyonumuz var” dedi.

