Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102319
ALTIN
182.292
DOLAR
4.2751
STERLİN
5.8049
EURO
5.1064
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Dünya Yıldızları Atatürk Stadını dolduracak
DÜNYA YILDIZLARI ATATÜRK STADINI DOLDURACAK
banner256
Flaş Haber
Eroğlu'na sürpriz destek
Kapat

Karaman: “Girne’yi hep birlikte yöneteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman, dün, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ile Hasan Felek başkanlığındaki Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)’i ziyaret etti.

Karaman: “Girne’yi hep birlikte yöneteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman, dün, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ile Hasan Felek başkanlığındaki Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)’i ziyaret etti.

11 Mayıs 2018 Cuma 09:45
Karaman: “Girne’yi hep birlikte yöneteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman, dün, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli ile Hasan Felek başkanlığındaki Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)’i ziyaret etti.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerinde Girne kentinin sorunlarına vurgu yapan Birol Karaman, göreve geldikten sonra Girne şehrini çalışanlar ve diğer tüm paydaşlarla birlikte yöneteceklerini vurguladı.
İlk olarak Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli’yi ziyaret eden Karaman, Gönyeli Belediyesi’nin alt yapı ve yollar ile ilgili yapmış olduğu yatırımların ilham verici olduğunu söyledi.
Karaman, 24 Haziran’dan sonra Girne’de ilk çözecekleri sorunun yollardaki sorunlar ve Girneli için katlanılamaz hale gelen trafik sorunu olacağını belirtti.
Gönyeli Belediyesi’ndeki ziyaretini tamamlayan Girne Belediye Başkan adayı Karaman, ardından DEV-İŞ heyetiyle bir araya geldi.

DİNAMİK KADROLARIMIZLA SAHADAYIZ
CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman DEV-İŞ’i ziyaretinde yaptığı konuşmada, parti olarak en dinamik kadroyla sahada çalıştıklarını vurguladı.
Girne’nin sorunlarına çözümler üretebilecek birçok konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaman, 6 kent belediyesi içerisinde belediyeden memnuniyet düzeyi en düşük olan kentin Girne olduğunu savunarak, bunun yukarılara çekilmesi için uğraş vereceklerini belirtti.
Çalışanlar ne kadar mutlu olursa hizmet kalitesinin de o kadar artacağını dile getiren Karaman, “Seçim propaganda döneminde ve sonrasında biz bu çalışmaları hem belediyede örgütlü sendika olan DEV-İŞ’le hem de diğer paydaşlara birlikte koordine etmek istiyoruz. Biz aslında sizi Girne’yi birlikte yönetmeye davet ediyoruz. Bizim taahhüdümüz budur. Artık tek bir kişinin karar alacağı bir yönetimden uzak, çalışanıyla kentte iş yapanıyla ve diğer tüm paydaşlarıyla birlikte yönetme vizyonumuz var” dedi.
 

Son Güncelleme: 11.05.2018 12:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “hükümet Zulüm Hükümetine Dönüştü”
Arıklı: “hükümet Zulüm Hükümetine Dönüştü”
Besim: “kaliteli Hemşirelik Hizmeti Olmadan Kaliteli Sağlık Hizmetinden Bahsedilemez”
Besim: “kaliteli Hemşirelik Hizmeti Olmadan Kaliteli Sağlık Hizmetinden Bahsedilemez”
Dayanışma Evi “dünya Diyalog Ve Kalkınma İçin Kültürel Kültürel Çeşitlilik Günü” Nedeniyle “spor Günü” Düzenleyecek
Dayanışma Evi “dünya Diyalog Ve Kalkınma İçin Kültürel Kültürel Çeşitlilik Günü” Nedeniyle “spor Günü” Düzenleyecek
Özyiğit: “bu Ülkede Maalesef Gerçek Nüfusu Kimse Bilmedi. Gerçekçi Nüfus Yapısı Ortaya Konmazsa Hiçbir Planlama Gerçekçi Olmaz”
Özyiğit: “bu Ülkede Maalesef Gerçek Nüfusu Kimse Bilmedi. Gerçekçi Nüfus Yapısı Ortaya Konmazsa Hiçbir Planlama Gerçekçi Olmaz”
Kısmet, Cannes’da görücüye çıkıyor
Kısmet, Cannes’da görücüye çıkıyor
Yağmur geliyor
Yağmur geliyor
GKK Komutanı Tuğgeneral Algan Bakan Şahali’yi ziyaret etti
GKK Komutanı Tuğgeneral Algan Bakan Şahali’yi ziyaret etti
Akıncı, Üniversite Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
Akıncı, Üniversite Sporları Federasyonu heyetini kabul etti
“KKTC su yönetimi stratejik eylem planı hazırlanmalı”
“KKTC su yönetimi stratejik eylem planı hazırlanmalı”
Nami: “Ekonomik büyüme, sektörel büyümeyi ve istihdam alanlarını çoğaltmayı hedef alan..”
Nami: “Ekonomik büyüme, sektörel büyümeyi ve istihdam alanlarını çoğaltmayı hedef alan..”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim