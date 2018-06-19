Karaman Girnelilerle buluştu

“BİLİME DAYALI GERÇEKÇİ PROJELERİYLE DİKKAT ÇEKEN, ZENGİN VE MUTLU BİR KENT İÇİN GİRNE BELEDİYESİ’Nİ KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ”



CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, çözüm üreten politikası, katılımcılığa dair söylemleriyle her kesimi kucaklayan, bilime dayalı gerçekçi projeleriyle dikkat çeken, zengin ve mutlu bir kent için Girne Belediyesi’ni kurumsallaştıracaklarını kaydetti.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, ekonomik, çevresel ve sosyal olarak kentin mevcut durumunun sürdürülebilir olmadığını savunan Karaman, “Mevcut anlayışla devam edilmesi durumunda çok değil birkaç yıl içerisinde kent ekonomik ve çevresel olarak bugünkünden çok daha kötü bir duruma gelecek” dedi.



CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, seçim çalışmaları kapsamında kent sakinleriyle buluştu.



“PERSONELE GÜVENİYORUM”



Karaman, “Bugün kentin çok yeni ihtiyaçları olmasına karşın, belli alanlarda yeni şubeleşmelere gidilmedi. Şu anda belediyeye gittiğinizde, illa ki Başkanı görmeniz gerekir. Sorununuzu ancak Başkan’la görüşüp çözebilirsiniz veya görüşüp çözemeyebilirsiniz... Ben Belediye’de çalışan personele güveniyorum, sorunları birlikte çözeceğiz” dedi.



BELPAZ bünyesinde çalışmakta olan personelin ucuz iş gücüne dayalı bir biçimde çalıştırılmasının önleneceğini ifade eden Karaman, personelin ‘eşit işe, eşit ücret’ prensibiyle çalıştırılacağını kaydetti.Karaman, “BELPAZ çalışanları artık belediye başkanlarının iki dudağı arasında olmayacak, BELPAZ çalışanlarının toplu iş sözleşmesine dâhil edilmesini sağlayacağız” dedi.Kanalizasyon ve yağmur suyu drenajının altyapı sorunları içinde en temel iki sorun olduğuna dikkat çeken Karaman da, “Ön arıtma konusunun acilen çözümlenmesi gerekiyor. Girne Belediyesi’ne yüzlerce personel alınmasına rağmen bir biyolog ya da çevre mühendisi yok. İnsan kaynağını yaratmamız gerekiyor. Kanalizasyon Ana Planı’na ihtiyacımız var. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Göreve gelir gelmez çalışmalara başlayacağız ve bu planla birlikte adım adım ne yapabileceğimizi bileceğiz. Bunu da halkla paylaşacağız. Halktan ve sivil toplum örgütlerinden bir izleme komitesi oluşturularak, planının denetimini de halka vereceğiz” diye konuştu.