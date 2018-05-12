Karaman, Girne’de Türk Mahallesi’ni ziyaret etti

CTP Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman ve beraberindeki CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu, Türk Mahallesi’ni ziyaret etti.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Girne’de seçim geleneği haline gelen ilk ziyaretin Türk Mahallesi’ne yapılması 2018 Yerel Seçimlerinde de devam etti. Karaman’a ziyaretlerinde 2. Cumhurbaşkanı ve CTP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, eski Girne milletvekili ve eski Başbakan Ömer Kalyoncu, Salih İzbul, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Örgütü temsilci ile çok sayıda partili yanında yürüdü.



Gezide, Girne’nin sorunlarına oluşturdukları ekiplerle çözüm üreteceklerinin altını çizen Karaman, kenti Girnelilerle birlikte yönetmeye aday olduklarını vurguladı.



