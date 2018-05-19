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Karaman, GİGEM’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, Girne Halk Evi ile SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi GİGEM ve Girne Halk Evi Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Karaman, GİGEM’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, Girne Halk Evi ile SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi GİGEM ve Girne Halk Evi Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:30
Karaman, GİGEM’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, Girne Halk Evi ile SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi GİGEM ve Girne Halk Evi Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Karaman’a Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe de eşlik etti. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Karaman GİGEM’i ziyarette İsmail Bayramoğlu, Hasan Tabakçı ve Akile Yüzügülen ile görüşerek, hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı. Burada gerçekleştirmeyi planladıkları kent projelerine değinen Birol Karaman, kentte yaşanan sıkıntıların kaynağının kentin büyümesi olarak gösterilemeyeceğini, gerekli teknik çalışma ve projelerle tüm sorunların aşılacağını belirtti. Karaman, “çözümsüz sorun, projesiz çözüm yoktur” dedi. 

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Belediyenin kurumsallaştırılması gerektiğinin altını çizen Karaman, “her alanda şubeleşme gerekiyor. Örneğin kent estetiği konusunda bir şube olsun, o sadece o konuya çalışsın. Hukuk işleri şubesi olsun, bir eşitlik şubesi olsun, LGBT bireylerle ilgili, kadın, çocuk, genç ve yaşlılarla ilgili kentte ne yapabiliriz, o çalışmaları yapsın. Bunlarla ilgili detaylı bir kurumsallaştırma çalışması yaptık” dedi.

Diğer bir konunun da kentin geleceğine yönelik çalışmalar olduğunu söyleyen Karaman, bir turizm kentinde kanalizasyonun ve yağmur sonrası sel baskınının konuşulmaması gerektiğini ifade ederek, bunlarla ilgili de çalışmaların hazır olduğunu bildirdi. Karaman, “Bunların yanında kente nefes aldıracak ekolojik projelerimiz var. Gençlik merkezleri ve sivil toplum sitesi, en büyük hedefimizdir. Kentte bulunan sivil toplum örgütlerine ne tür katkılar yapabiliriz, daha fazla sivil toplum örgütünün aktif olmasını nasıl teşvik ederiz, bunlarla ilgili de çalıştık. Çünkü ne kadar fazla genç aktif olursa, kente de o kadar sahip çıkar ve demokrasiyi de içselleştirir” dedi. 

 

Son Güncelleme: 19.05.2018 17:56
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