Karaman: “Dijital vize ilk Girne’ye gelecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) başlattığı dijital vizeye geçiş projesinin ilk olarak Girne Belediyesine entegre edileceğini kaydetti.



Karaman, Girneli mühendis ve mimarların hazırladıkları proje dosyalarını kısa süre sonra elde taşımaktan kurtulacaklarını belirtti.



CTP’den yapılan açıklamaya göre CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman seçim çalışmaları çerçevesinde resmi kurum ve kuruluşları ziyaret etti.





Karaman, Şehir Planlama Dairesi’nden planlama onaylarını alan mühendis ve mimarların KTMMOB’nin dijital vizeye geçmesi ile birlikte dosya taşıma külfetinden ve “mesai saatine yetişemedim” derdinden kurtulacaklarını kaydetti.Mimar ve mühendislerin projesini tamamladığı anda internet üzerinden vizeye sunabileceğini kaydeden Karaman, bu konuyu KTMMOB ile görüştüklerini . iki kurum arasında imzalanacak işbirliği protokolü çerçevesinde dijital vizenin ilk entegre olacağı belediyenin Girne Belediyesi olacağını söyledi.Karaman, “Dijital vizeden çıkan dosyalar yine internet üzerinden Girne Belediyesinin sistemine düşecek, Girneli olmak bir ayrıcalık olacak” dedi.