"Karaman: “Değişim İsteyen Girneli 24 Haziran’da Tarihi Bir Karar verecek”

CTP GİRNE ADAYI KARAMAN, EMEKLİLER VE EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, 24 Haziran seçimlerinin Girne için tarihi nitelikte olacağını belirterek, “Halkımız 20 yıldır kentimizi kötü yönetip bu hale getirenlerle, ‘yeni bir Girne mümkün’ diyenler arasında bir karar verecek. Tüm insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz ve görüyoruz ki Girne’de değişim kaçınılmaz son olacak. Değişim isteyen Girneli 24 Haziran’da tarihi karar verecek” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile Belediye Meclis üyesi adayları 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaları çerçevesinde emekliler ve eğitimcilerle bir araya gelerek projelerini anlattı.

İlk ziyaretini Emekliler Derneği’ne yapan Karaman, dernek üyelerinin Girne için beklentilerini dinledi. Karaman, Turizm Meslek Lisesi ile Maarif Anaokulu’nu da ziyaret etti.

Turizm Meslek Lisesi’nin 6 Haziran’da gerçekleştireceği sergi öncesi, kursiyerlerin çalışmalarını izleyen Karaman, okulda incelemelerde bulundu.

Girne’yi tekrar turizmin başkenti yapacak projelerinin hazır olduğunu ifade eden Karaman, turizmin yeniden canlanmasıyla ara elaman ihtiyacının artacağını ve Turizm Meslek Lisesi’ne ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Okula hak ettiği değer ve desteği göstereceklerini kaydeden Karaman, binanın yeniden restore edilmesi gerektiğini, mutfağı, restoranı, derslikleri, atölyeleri, bahçesi, otoparkı ve kantiniyle okul için bütünlüklü bir proje hazırlayacaklarının ve bunu da hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

Karaman, Maarif Anaokulu ziyaretinde ise belediye bütçesinin nereye, ne kadar kullanıldığına ilişkin raporları belediye web sitesinde aylık olarak duyuracaklarını, emlak vergilerinin yüzde 15’inin eğitim kurumlarına adil olarak dağıtılacağını ve eğitimcilerin bunu kolaylıkla denetleyebileceğini kaydetti.

Karaman, trafik, kanalizasyon, altyapı sorunu olmayan, denizlerine güvenle girebilecek, huzurla yürünebilecek bir kent için çalışacaklarını, sorunların da ötesinde herkesi kucaklayan bir anlayışla her kesimin görüşlerini alarak halkla birlikte yeni bir kent yaratacaklarını ifade etti.