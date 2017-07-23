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23 Temmuz 2017 Pazar 11:00

Karaman Bölgesinde Köprü Genişletme Ve Su İshale Hattı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Karaman Bölgesinde Köprü Genişletme Ve Su İshale Hattı Yenileme Çalışmaları Tamamlandı
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Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı işbirliğinde başlattığı; köprü genişletme ve su ishale hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, çalışmada; Karmi ile Edremit bölgesinde yağışlardan ötürü hasar gören köprüler genişletilerek asfaltlandı, ayrıca bölgedeki su isale hattı yenilendi.

GÜNGÖRDÜ: “SU DAHA RAHAT AKACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Karmi ile Edremit bölgesinde yapılan çalışmayla köprülerin altından geçecek su miktarının artırıldığını ifade etti.

Güzergahı kullanacak araçların geçişi  de kolaylaşacağını belirten Güngördü,  köprülere ayrıca korkuluklar da takılacağını söyledi.

Güngördü, S Bölgesi ile Edremit köy girişi arasındaki kaldırım çalışmalarının ise sürdüğünü belirterek, proje için bugüne dek yaklaşık 110 bin TL harcandığını kaydetti.

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