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Karaman: “Bir devir kapanıyor, e-belediye ile şeffaf yönetim geliyor”

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, e-belediye ile bilgiye erişim kaynaklarını etkinleştireceğini açıkladı.

Karaman: “Bir devir kapanıyor, e-belediye ile şeffaf yönetim geliyor”

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, e-belediye ile bilgiye erişim kaynaklarını etkinleştireceğini açıkladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:49
Karaman: “Bir devir kapanıyor, e-belediye ile şeffaf yönetim geliyor”

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, e-belediye ile bilgiye erişim kaynaklarını etkinleştireceğini açıkladı.

Karaman, “Modern ülkelerde uygulanan yeni katılım mekanizmalarının kentimizde de hayat bulması kaçınılmazdır. Bilgiye erişim kaynaklarını etkinleştireceğiz” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Karaman, ekibiyle birlikte Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Girne Belediyesi çalışanlarıyla buluştu.

Sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların dilekçelerine, Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde belirtilen sürelerde yanıt verileceğini kaydeden Karaman, belediyeye iletilen, cevaplanan ya da cevaplanmayı bekleyen dilekçelere ait istatistiki bilgilerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

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“E-belediye ile tüm yurttaşlarımızın, istatistiki veriler, bütçe kaynakları gibi tüm bilgiye ulaşımını sağlayacağız” diyen Karaman, Belediye Meclisi toplantılarının da 48 saat öncesinde yeri ve zamanının paylaşılacağını vurguladı.

“HALK DENETLEYECEK, BELEDİYE HESAP VERECEK”

Girne Belediyesi web sitesinin de Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere dört dilde düzenleneceğine işaret eden Karaman, “Kentimizde yaşayan her bireyin bilgi almasına imkân ve olanak sağlayacağız” dedi.

Geçmiş dönemlerden beri belediye bütçesinin kullanımı ile ilgili kafalarda soru işaretleri olduğuna değinen Karaman, katılımcılığı esas aldıkları “e-belediye” ile bütçe uygulamaları yanında, bütçenin hazırlanması aşamasında da beldelerde halka açık toplantılar düzenleyeceklerini belirtti.

Karaman, “Belediye bütçesinde öngörülen gelirlerle birlikte maaş ve personel giderleri, yatırımlara aktarılan miktarlar, hangi yatırım projelerinin uygulanmasının planlandığı gibi konular bu toplantılarda halkımızla şeffaf bir biçimde paylaşılacak. Proje önceliklerinin saptanmasında halkın görüş ve önerileri dikkate alınacak. Halkın bütçe üzerindeki denetimi etkinleştirilecek” dedi.

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Son Güncelleme: 20.06.2018 17:47
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