Karaman, açık pazardaydı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, açık pazarda kent sakinleriyle bir araya geldi.



Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin de eşlik ettiği ziyarette Karaman, halkın ve esnafın sorunlarını dinledi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre Karaman, kentte yaşayan herkesin karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlayacaklarını, toplumda çıkan her sese kulak vereceklerini söyledi. Karaman, bunun kurumsal yapıyla sağlanabileceğinin altını çizerek, “Katılımcılığı esas alan bir yerel yönetim modeli kent halkının ihtiyaçlarına cevap verebilir” dedi.