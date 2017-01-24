Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Ocak 2017 Salı 12:05

Karakol İlkokulu’nda Çevre Etkinliği Düzenlendi

Her Daim Dostlar’ın girişimiyle, Karakol İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Gazimağusalı çevre gönüllülerinin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Karakol İlkokulu'nda Çevre Etkinliği Düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Her Daim Dostlar’ın girişimiyle, Karakol İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Gazimağusalı çevre gönüllülerinin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Her Daim Dostlar’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in de katıldığı etkinlik, “geleceğin büyüklerinin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri konusunda, bugünün büyüklerine de örnek olmak, dikkatlerini çevre konusuna çekmek amacıyla” yapıldı.

Etkinliğin organizasyonunda büyük katkıları olan bakanlık ve okul yönetimine teşekkür eden Her Daim Dostlar İnisiyatifi Başkanı Yusuf Şentuğ, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e de hem etkinliğe katıldığı hem de verdiği mesajlar için teşekkür etti.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Dikmen’de Üyelerle Buluştu Ctp Dikmen’de Üyelerle Buluştu
Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Buhara Medya Ödüllerine Layık Görüldü Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Buhara Medya...
Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği Sergisinin Açılışına Katıldı Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği...
Tkp Yeni Güçler, Hava-sen İle Görüştü Tkp Yeni Güçler, Hava-sen İle Görüştü
Gaü’de Doktora Ve Yüksek Lisans Programlarına Ara Dönem Kayıtları Başladı Gaü’de Doktora Ve Yüksek Lisans Programlarına...
Ukü Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı Ukü Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ctp Dikmen’de Üyelerle Buluştu
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, üyelerle buluşmak için ilçelerde toplantılar başlattı. Girne İlçesi’nin...

Haberi Oku