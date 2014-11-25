Karakartal’dan Yeni Bir Kitap: “Kartpostalların Fısıldadıkları”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal “Kartpostalların Fısıldadıkları” adıyla yeni bir hikaye kitabı yayımlandı.

Kitap, İstanbul’daki TÜYAP Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla da buluştu.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türk-İtalyan Kültür ve edebiyat ilişkileri, Tevfik Fikret ile Kıbrıs-Türkiye edebiyat ilişkileri üzerine çalışmaları bulunan Karakatal, bu kez bir hikaye kitabına imza attı.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 40. yılı vesilesiyle 20 Temmuz 2014’te bir albüm çıkartan Prof.Dr. Oğuz Karakartal, Kartpostalların Fısıldadıkları’nda ise, farklı bir teknik kullandı.

Osmanlı döneminde kullanılmış renkli kartpostalların arkasındaki bir kaç cümleyi merkez, öykü çekirdeği olarak alan yazar, onlar etrafında genişleyen ve bir tarihi gerçekle de bağdaşan öyküler kurguladı.



