banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92876
ALTIN
212.846
DOLAR
5.4624
STERLİN
7.1338
EURO
6.1968
Sağanak yağmur geliyor
SAĞNAK YAĞMUR GELİYOR
Ormanlık arazide ölü bulundu
ORMANLIK ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

“karagöz-hacivat" İsimli Oyun Okullarda Sahneleniyor

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Tiyatro Sanatçısı-Sanat Yönetmeni İzel Seylani, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Karagöz-Hacivat

“karagöz-hacivat" İsimli Oyun Okullarda Sahneleniyor

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Tiyatro Sanatçısı-Sanat Yönetmeni İzel Seylani, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Karagöz-Hacivat

09 Kasım 2018 Cuma 15:10
“karagöz-hacivat
Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Tiyatro Sanatçısı-Sanat Yönetmeni İzel Seylani, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Karagöz-Hacivat" isimli oyunu okullarda sahnelemeye başladı.
Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, oyun dün Türkmenköy İlkokulu\'nda sahne aldı.
Esentepe İlkokulu’nda bugün sahnelenen oyun, 21 Kasım’da Mehmetçik İlkokulu’nda, 22 Kasım’da Değirmenlik İlkokulu’nda ve 23 Kasım’da Yedidalga İlkokulu’nda izleyicileriyle buluşacak.
(AK/FEZ)  
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal
Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal
Sağanak yağmur geliyor
Sağanak yağmur geliyor
Derinya Ve Aplıç Kapıları Açılmaya Hazır.. Burcu: “pazartesi Karşılıklı Geçişler Başlayacak”
Derinya Ve Aplıç Kapıları Açılmaya Hazır.. Burcu: “pazartesi Karşılıklı Geçişler Başlayacak”
Güvercinlik Kavşağı Yakınına Hız Tespit Kamerası
Güvercinlik Kavşağı Yakınına Hız Tespit Kamerası
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Ubp Parti Meclisi Toplandı... Tatar: “ubp, Ülke Yönetimine Her Zaman Hazırdır”
Ubp Parti Meclisi Toplandı... Tatar: “ubp, Ülke Yönetimine Her Zaman Hazırdır”
LTB: Lefkoşa’da otomatlarda satılan su tüketime uygun
LTB: Lefkoşa’da otomatlarda satılan su tüketime uygun
Lefkoşa Maratonu’nda Kayıtlar 6 Bine Yaklaşıyor
Lefkoşa Maratonu’nda Kayıtlar 6 Bine Yaklaşıyor
Ormanlık arazide ölü bulundu
Ormanlık arazide ölü bulundu
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Ktso Yönetimini Kabul Etti
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Ktso Yönetimini Kabul Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim