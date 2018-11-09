Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Tiyatro Sanatçısı-Sanat Yönetmeni İzel Seylani, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Karagöz-Hacivat" isimli oyunu okullarda sahnelemeye başladı.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, oyun dün Türkmenköy İlkokulu\'nda sahne aldı.

Esentepe İlkokulu’nda bugün sahnelenen oyun, 21 Kasım’da Mehmetçik İlkokulu’nda, 22 Kasım’da Değirmenlik İlkokulu’nda ve 23 Kasım’da Yedidalga İlkokulu’nda izleyicileriyle buluşacak.

(AK/FEZ)