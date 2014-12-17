Karadenizliler Kültür Derneği Milletvekili Derya’yı Eleştirdi

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Turan Büyükyılmaz, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletvekili Doğuş Derya’yı, Meclis’teki konuşmasından dolayı eleştirdi.

Büyükyılmaz, savaşların toplumlara olumsuz etkiler bıraktığını ancak söylemlerin delillerle ortaya koyulunca anlam bulduğunu belirtti. Büyükyılmaz, “Doğuş Derya’ya sormak istiyorum. Türk askerinin 1974’teki Barış Çıkartması’nda tecavüz ettiğine ilişkin ve bunun oranıyla ilgili bir belge sunabilir mi?” dedi.

Doğuş Derya’nın konuşmasında söz konusu ifadeleri kullanmasının “kabul edilemez bir hata” olduğunu kaydeden Büyükyılmaz, “Bir milletvekilinin konuşmaları bilgiye ve belgeye dayanmak zorundadır. Sn. Doğuş Derya’nın dile getirdiği söylemler dayanaksız ve asılsızdır” şeklinde devam etti.