Karadeniz Kültür Derneği: “yurttaşlar Eşit Haklara Ne Zaman Kavuşacak?”

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Karadeniz Kültür Derneği, ülkede “yurttaşların ne zaman eşit haklara kavuşacağını” sordu.

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün yazılı açıklamasında, “Adalet mülkün temelidir” ilkesinin devlet yönetiminde korunması gereken birincil ilke olduğunu ancak son zamanlarda devlet yönetiminde tam tersi adaletsiz uygulamaların hat safhaya ulaştığı görüşünü belirtti.

“Dipkarpaz’daki uygulamalar, partizanca dağıtılan araziler ve torpile dayalı istihdamların” bunlara örnek olduğunu savunan Aygün, bu yönetim şekli yüzünden insanların birbirine düşman olduğu, sevgi ve saygının yok olduğu görüşünü ifade etti.

Aygün, iktidarı beceriksizlikle suçlayarak devlet dairelerinde bir günde olacak işlerin sürüncemede bırakıldığını, insanların canından bezdiğini kaydetti.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Aygün yazılı açıklamasında, şu soruları da yöneltti:

“Bu ülkede ne zaman aynı eğitimi almış insanlarımız arasında sınav güvenliği ve adaleti olan istihdam şekli yaratılacaktır? Bu ülkede ne zaman devlet arazileri ve arsaları adaletli bir ihale veya dağıtım sistemi içerisinde gerçekten hak edenlere verilecektir? Dipkarpaz’da ahşabı yerle bir eden yargının kılıcı ne zaman beton yapılara dokunacaktır? Bu ülkenin yurttaşları ne zaman anayasal hakkı olan eşit yurttaşlık ve eşit haklar seviyesine kavuşacaktır?”

(GÜL)