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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32

Karadeniz Kültür Derneği: “rum Meclisi’nin Enosis’le İlgili Kararı Hedeflerinin Ne Olduğunu Anlamamıza Vesile Olmuştur”

Karadeniz Kültür Derneği, Rum Meclisi’nin Enosis plebisiti ile ilgili kararının,&nbsp; Rum Yönetimi’nin gerçek hedeflerinin ne olduğunun bir kez daha anlaşılmasına vesile olduğunu kaydetti.

Karadeniz Kültür Derneği: 'rum Meclisi'nin Enosis'le İlgili Kararı Hedeflerinin Ne Olduğunu Anlamamıza Vesile Olmuştur”
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Lefkoşa 15 Şubat 17 (.): Karadeniz Kültür Derneği, Rum Meclisi’nin Enosis plebisiti ile ilgili kararının,  Rum Yönetimi’nin gerçek hedeflerinin ne olduğunun bir kez daha anlaşılmasına vesile olduğunu kaydetti.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Baki Aygün yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclisinin kararının, bundan sonraki görüşme süreçlerinin KKTC tarafından tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini de gösterdiğini ifade etti.

Aygün  karar ile birlikte Rum tarafının gönlünde yatan gerçek hedefin Enosis olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Aygün “bir tarafın gönlünde başka bir aşk (Enosis) yatarken görüşmelerin sürdürülmesinin her geçen gün biraz daha anlamsız hale geldiğini” ifade etti.

(YIL/HA)

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