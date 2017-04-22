Karadeniz Kültür Derneği’nin 23 Nisan Mesajı…

Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün, Ulusal bağımsızlığın simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de açılmasının büyük bir dönüm noktası olarak ulusal tarihe işlendiğini kaydetti.

Aygün yayımladığı 23 Nisan mesajında, bu önemli günün büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, geleceğin güvencesi olan çocuklara armağan edildiğini hatırlattı.

Aygün mesajında, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Cumhuriyet’imizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak olan, kalpleri vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir.” ifadelerini kullandı.