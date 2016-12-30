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30 Aralık 2016 Cuma 08:00

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ’NDEN KTÖS’E KINAMA…

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KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ'NDEN KTÖS'E KINAMA…
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KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ’NDEN KTÖS’E KINAMA

“DEVLETE SIKILAN KURŞUNDAN FARKSIZDIR”

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün, “KTÖS her ne kadar adı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da olsa toplumunu temsil etmeyen, toplumu bölmeye çalışan ve eğitimin dışında sürekli gerginlik peşinde koşan faaliyetlerde bulunmaktadır” dedi.

Aygün yaptığı yazılı açıklamada, “Yavrularımızın beyinlerini zehirlemek, kendi oligarşik yapısı içerisinde ilkokul öğretmenlerini dayatmacı bir şekilde itaate zorlayan bu sendikanın ajanda skandalı tarihe, topluma ve devlete sıkılan kurşundan farksızdır” ifadelerini kullandı.

Olayı şiddetle kınadıklarını belirten Aygün, hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığının ve Başsavcılığın Öğretmenler Yasası madde 85’in gereğini yapmasını beklediklerini kaydetti.

Öğretmenleri, sivil toplum örgütlerini ve halkı, “Kıbrıs Türk tarihine ve toplumsal varlığa yapılan bu saldırı” karşısında göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı kutlayan Aygün, Şener Elcil'i kınayarak istifaya davet etti, ajandanın toplatılması ve suçlular için gereğinin yapılmasını talep etti.

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