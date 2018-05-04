Karadeniz Kültür Derneği: “Türkiyenin etkin ve fiili garantisi kırmızı çizgimiz”

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kırmızı çizgilerinden olduğunu belirtti.



Civelek, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Rum Yönetimi Liderine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin taraflara sunduğu çerçeve üzerinden müzakere yapma çağrısını değerlendirdi.



Dernek Başkanı Civelek “Çok net bir şekilde ifade etmek isteriz ki anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi kırmızı çizgilerimizdir” ifadesini kullandı.



Civelek, siyasi parti, hükümet yetkilileri ve Türkiye’den yapılan açıklamaların, “Guterres Çerçevesiyle” ilgili açıklama yapılmadan önce herhangi bir bilgi paylaşımının yapılmadığının anlaşıldığını savunan Civelek, güvenlik ve garanti sisteminin sulandırılmaya çalışılması halinde eyleme gidecekleri uyarısında bulundu.



Mevcut güvenlik ve garanti sisteminin sürdürebilir olmadığı öngörülen bahse konu çerçeveye Cumhurbaşkanı’nın sıcak bakmasını anlamsız bulduklarını kaydeden Civelek, Cumhurbaşkanı’nın bahse konu açıklamasının Türkiye'deki seçimin arifesinde yapmasının da manidar olduğunu savundu.



