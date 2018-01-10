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KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİNİ TEBRİK ETTİ

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİNİ TEBRİK ETTİ

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:18
KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİNİ TEBRİK ETTİ
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KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİNİ TEBRİK ETTİ

 KKTC Karadeniz Kültür Derneği, pazar günü yapılan erken genel seçimlerde başarılı olup, Meclis’e girmeye hak kazanan milletvekillerini kutladı.

Dernek adına kutlama mesajı yayınlayan Genel Başkan Murat Zeki Civelek, “Başta dernek üyemiz ve eski yöneticilerimizden Dursun Oğuz ve Mesut Genç olmak üzere tüm milletvekillerimizi tebrik eder, ülkemizin daha aydınlık yarınlara kavuşması adına yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 10.01.2018 14:32
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