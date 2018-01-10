KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİNİ TEBRİK ETTİ

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, pazar günü yapılan erken genel seçimlerde başarılı olup, Meclis’e girmeye hak kazanan milletvekillerini kutladı.



Dernek adına kutlama mesajı yayınlayan Genel Başkan Murat Zeki Civelek, “Başta dernek üyemiz ve eski yöneticilerimizden Dursun Oğuz ve Mesut Genç olmak üzere tüm milletvekillerimizi tebrik eder, ülkemizin daha aydınlık yarınlara kavuşması adına yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.

