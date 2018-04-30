Karadeniz Kültür Derneği Kumarhane Ve Bet Ofislerinde Daha Etkin Denetim İstedi!

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, hükümetten, kumarhane ve bet ofislerinde daha etkin denetim talep etti.



Civelek, hükümetin toplumun her kesimi tarafından rahatsızlık duyulan müşavirlikle ilgili yasayı çıkarmasının kendilerini mutlu ederken, seçim manifestolarında yer alan bet ofis ve kumarhanelerle ilgili düzenlemeler yapılacağına dair inançlarını da artırdığını kaydetti.



Murat Zeki Civelek, konuyla ilgili açıklamasında, bet ofis ve kumarhanelerin vatandaşların yaşantıları üzerinde yaptığı tahribatın herkesin malumu olduğunu belirtti. Civelek, “Yüklü banka borçlanmaları, dağılan yuvalar, buhran halinde intihara kadar giden hayatlar, gözyaşı döken çocuklar, analar ve yarlar... Kumar denen bu illetin sonucudur. Bu illetten kurtulmak, dini yerler ve eğitim kurumlarına uzaklıklarını metre hesabı yaparak ya da sayılarını nispeten azaltarak olacak bir durum değildir” ifadelerini kullandı.



Kumarhanelere girmesi uygun olmayan kişilere verilen cezaların daha katı, net ve caydırıcı olması ve denetlemenin doğru yapılması gerektiğini kaydeden Civelek, bet ofisleri casinolardan pek farkı olmadığından, halkı koruma adına KKTC vatandaşlarının girmesinin yasaklanması gerektiğini belirtti.



