Karadeniz Kültür Derneği Halkın Berat Kandili'ni Kutladı!

Karadeniz Kültür Derneği, tüm halkın Berat Kandili’ni kutladı.
Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamında geçmesini dileriz” denildi.
Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamında geçmesini dileriz” denildi.
Karadeniz Kültür Derneği, tüm halkın Berat Kandili’ni kutladı.
Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamında geçmesini dileriz” denildi.