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Karadeniz Kültür Derneği Halkın Berat Kandili'ni Kutladı!

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamında geçmesini dileriz” denildi.

Karadeniz Kültür Derneği Halkın Berat Kandili'ni Kutladı!

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamında geçmesini dileriz” denildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:02
Karadeniz Kültür Derneği Halkın Berat Kandili'ni Kutladı!

 Karadeniz Kültür Derneği, tüm halkın Berat Kandili’ni kutladı.


Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamında geçmesini dileriz” denildi.

 

Son Güncelleme: 30.04.2018 12:09
Anahtar Kelimeler:
KkdBeraatKandilMesajı
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