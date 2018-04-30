Karadeniz Kültür Derneği Halkın Berat Kandili'ni Kutladı!

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’nin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamında geçmesini dileriz” denildi.