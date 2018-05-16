Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Civelek’ten Açıklama!

“BU COĞRAFYADA ASKERLİK YAPMAK ELZEM”

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, içinde bulunulan coğrafyada barışın tamamen sağlanmadığını, uzunca süre daha sağlanamayacak gibi göründüğünü belirterek, böyle bir coğrafyada askerlik yapmamanın hem vatanı hem de ülke insanlarını tehlikeye atmak olduğunu savundu.

Ülkenin konumu gereği bu coğrafyada askerlik yapmanın elzem olduğunu belirten Civelek, “Vatan toprakları için geri dönmeyeceklerini bilerek cepheye giden bir neslin evlatlarının şartları ne olursa olsun vicdani ret adı altında kafalarının karıştırılmasından derin hicap duyuyoruz” dedi.



Murat Zeki Civelek, yazılı açıklamasında Akdeniz'de suların her geçen gün ısındığına, kıyılara mültecilerin cesetleri vurduğuna, dünyanın gözü önünde Kudüs’te katliam yapıldığına işaret ederek, “Böyle bir ortamda Türkiye'nin garantörlüğünün tartışılıp AB ve BM güvencesinden medet ummak akıl kârı değil” değerlendirmesinde bulundu.