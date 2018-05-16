Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Civelek’ten Açıklama!

“BU COĞRAFYADA ASKERLİK YAPMAK ELZEM”
KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, içinde bulunulan coğrafyada barışın tamamen sağlanmadığını, uzunca süre daha sağlanamayacak gibi göründüğünü belirterek, böyle bir coğrafyada askerlik yapmamanın hem vatanı hem de ülke insanlarını tehlikeye atmak olduğunu savundu.
Ülkenin konumu gereği bu coğrafyada askerlik yapmanın elzem olduğunu belirten Civelek, “Vatan toprakları için geri dönmeyeceklerini bilerek cepheye giden bir neslin evlatlarının şartları ne olursa olsun vicdani ret adı altında kafalarının karıştırılmasından derin hicap duyuyoruz” dedi.
“BU COĞRAFYADA ASKERLİK YAPMAK ELZEM”