Karadeniz Kültür Derneği: “Davadan Hiçbir Şekilde Vazgeçilmeyecek”

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı

Murat Zeki Civelek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve ülkenin döviz üzerinde yapılan manipülasyonlarla ekonomik sıkıntıya sokulmak istendiğine işaret ederek, davadan hiç bir şekilde vazgeçilmeyeceğini söyledi.



Civelek, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu gemi batmayacak” diyerek, emperyalizmin başı ABD merkezli bu saldırının "ekonomik savaş" diye tabir edildiğini belirtti.



Civelek, tarih boyunca savaşın hiçbir alanından çekinmeyen bir milleti ekonomik savaşla terbiye edeceğini zanneden "batıl batının” büyük bir yanılgı içinde olduğunu kaydetti.



