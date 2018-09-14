Karadeniz 61 Spor Birliği, Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu’nu Ziyaret Etti

Karadeniz 61 Spor Birliği As Başkanı İlpay Genç, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.



Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Genç, ziyarette yaptığı konuşmasında Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla birlik olarak gençlerle birlikte çöp toplama ve halı saha turnuvası gerçekleştirdiklerini ayrıca gençleri Girne 20 Temmuz etkinliklerine götürerek yine Karagöz ve Hacivat etkinliğini izlettiklerini belirtti.



Birlik olarak ileriki dönemde planladıkları projeler hakkında da bilgi veren Genç, katkılarından dolayı Daire Müdürü Çolakoğlu’na teşekkür etti.



ÇOLAKOĞLU

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlere katkı koyacak ve yarar sağlayacak etkinlikleri her zaman desteklediklerini kaydetti.



Birlik, dernek ve sivil toplum örgütlerinin gençler ve toplum için önemine vurgu yapan Çolakoğlu, her zaman iş birliği halinde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.