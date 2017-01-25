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25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Karadağ Müftüsü Feyziç Kktc’de…

Din İşleri Başkanlığı’nın davetlisi olarak KKTC’ye gelen Karadağ İslam Birliği Başkanı (Karadağ Müftüsü) Rıfat Feyziç ve beraberindeki heyet resmi temaslarına başladı.

Karadağ Müftüsü Feyziç Kktc'de…
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FEYZİÇ VE BERABERİNDEKİ ZİYARETLER YAPIYOR

Lefkoşa, 25 Ocak 17 (.): Din İşleri Başkanlığı’nın davetlisi olarak KKTC’ye gelen Karadağ İslam Birliği Başkanı (Karadağ Müftüsü) Rıfat Feyziç ve beraberindeki heyet resmi temaslarına başladı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk ziyaretini Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’a gerçekleştiren Feyziç başkanlığındaki heyet ardından Din Hizmetleri Müşaviri Selami Açan ve Vakıflar Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i makamında ziyaret ederek görüştü.

Heyet, Karadağ Müftüsü Rifat Feyziç, Karadağ Müftü Yardımcısı Rahman Kaçar, Rojaye İslam Birliği Başkanı Ernad Ramaoviç, Zekat Vakfı Başkanı Sadmir Hadzijiç, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, Vakıf Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Saffet Köse ve Vakıf Saymanı Süreyya Gezginci’den oluşuyor.

ATALAY

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç ve heyetini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı’nda ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, işbirliği ve dayanışmanın önemine değindi.

Karadağ’a daveti için Müftü Feyziç’e teşekkür eden Başkan Atalay, Karadağ’ı ziyaret etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

FEYZİÇ

Karadağ İslam Birliği Başkanı (Karadağ Müftüsü) Rıfat Feyziç ise KKTC halkına Karadağ’daki kardeşlerinin selamını getirdiğini belirterek,  KKTC’ye ilk kez geldiğini söyledi.

Feyziç, Kıbrıs’la ilgili haberleri mümkün olduğunca takip ettiği ve Kıbrıs’ta kardeşleriyle birlikte olmaktan heyecan duyduğunu dile getirdi.

Temsil ettikleri alanlarda ne tür işbirlikleri yapabilecekleri konusunu istişare edeceklerini ifade eden Feyziç, sıcak ve samimi ilgiden dolayı Atalay’a teşekkür etti.

Karadağ Müftüsü Feyziç, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı Karadağ’da görmekten mutluluk duyacağını belirterek ülkesine davet etti.

Din Hizmetleri Müşaviri Selami Açan ve Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter’i de makamında ziyaret eden Karadağ Müftüsü Feyziç, bazı televizyon kanallarında programlara da katıldı.

Karadağ Müftüsü ve heyeti, KKTC’deki temaslarını cuma günü tamamlayarak ülkeden ayrılacak.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI

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