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01 Aralık 2017 Cuma 14:07

Karadağ tutuklu yargılanacak

Karadağ tutuklu yargılanacak
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 Karadağ tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa ve civar köylerinde park halinde bulunan birçok araçtan akü çalan zanlı Volkan Karadağ dün ek tutukluluk talebi ile yeniden Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Volkan Karadağ'ın Kasım ayı içerisinde Haspolat, Değirmenlik ve Minareliköy bölgelerinde farklı tarihlerde saatte park halinde bulunan ve yapılan tespitlerde 5 farklı araçtan akü çaldığının belirlendiğini söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma tamamlandığını ve zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile tutuklu beklemesi talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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