banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95126
ALTIN
203.670
DOLAR
5.1563
STERLİN
6.6136
EURO
5.8694
Sürücülerin dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İçkiler benden, hadi şerefe!
İçkiler benden, hadi şerefe!
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Eğitim

DENKTAŞ: “CASİNO İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ SEKTÖRÜ AVRUPA KURUMLARINA YAKINLAŞTIRMAYA ÇALIŞIRKEN AB KURUMLARININ KÖSTEKLERİYLE KARŞILAŞIYOR… KABUL EDİLEMEZ”

Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Eğitim

DENKTAŞ: “CASİNO İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ SEKTÖRÜ AVRUPA KURUMLARINA YAKINLAŞTIRMAYA ÇALIŞIRKEN AB KURUMLARININ KÖSTEKLERİYLE KARŞILAŞIYOR… KABUL EDİLEMEZ”

29 Kasım 2018 Perşembe 17:42
Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Eğitim
DENKTAŞ: “CASİNO İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ SEKTÖRÜ AVRUPA KURUMLARINA YAKINLAŞTIRMAYA ÇALIŞIRKEN AB KURUMLARININ KÖSTEKLERİYLE KARŞILAŞIYOR… KABUL EDİLEMEZ”

Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi ve Casino İşletmecileri Birliği, kara para aklanmasının önlenmesine yönelik AB merkezli eğitim çalışması düzenlendi.

Lefkoşa Merit Otel’de AB kara para aklanmasıyla mücadele uzmanları Sorin Sorescu ve Piotr Przybyek tarafından verilen eğitime, KKTC Merkez Bankası, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi, Şans Oyunları Kurulu temsilcileri ve casinoların uyum görevlileri katıldı.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, eğitimin açılışında Maliye Bakanı Serdar Denktaş konuşma yaptı.

Denktaş, şans oyunları salonlarına, kara para aklanmasının önlenmesiyle ilgili önemli görevler düştüğünü söyledi. 

Şans oyunları salonlarının uluslararası kuralları baz alarak konuya gerekli ilgiyi gösterdiğini, bunun da sevindirici olduğunu kaydeden Denktaş, şunları ekledi:

 “Ekonomimize çok ciddi katkıları olan şans oyunları sektörü üzerinde hiçbir sis perdesi olmaması; uluslararası kurallara uyum içinde çalışmaları hem onların itibarı hem de genel olarak ülkemiz itibarı için olmazsa olmaz koşuldur. Bu konuda Birliğin öncülüğünde, onların teşvik ve katkılarıyla yapılan çalışmaları da yakından takip etmekteyim. Bakanlığımın bu konuya tam desteği vardır. Ancak CİB sektörü uluslararası kural ve kurumlara yakınlaştırmaya çalışırken karşılaşmakta oldukları tamamen politik engellemeleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Örneğin kısa adı ECA olan Avrupa Casinolar Birliği’ne yapılan üyelik müracaatının politik nedenlerle reddedilmesi bugün burada yapılmakta olan çalışmaya tamamen zıtlık içermektedir. 

Birlik sektörü Avrupa kurumlarına yakınlaştırmaya çalışırken AB kurumlarının bu çabalara destek yerine köstek olması kabul edilemez. ECA’nın bir AB Kurumu olmadığını biliyorum ama AB Komisyonu ile yakın çalıştıklarını da biliyoruz. Komisyon yetkililerinin bu konuda yapabilecekleri şeyler olduğuna inanıyorum. Bugün burada bulunan uzmanların en azından bu hayal kırıklığımızı Brüksel’e iletmelerini temenni ediyorum.  Yakınlaşma tek taraflı olmaz. İki taraf da birbirine yakınlaşmalıdır.”

Denktaş, konuşmasını Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi ve Casino İşletmecileri Birliği’ne, çalışmaya destek veren AB temsilcisi uzmanlara ve katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.

(RÇ/FEZ)  FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 Kasım 2018 Cuma Gündemi
30 Kasım 2018 Cuma Gündemi
Polisten Sürücülere Kaygan Ve Kapalı Yol Uyarısı...
Polisten Sürücülere Kaygan Ve Kapalı Yol Uyarısı...
Tüketiciler Derneği'nden Hükümete Ve Üreticilere Çağrı...
Tüketiciler Derneği'nden Hükümete Ve Üreticilere Çağrı...
Tarım Dairesi Tatlısu’da Üreticilere Eğitim Verdi
Tarım Dairesi Tatlısu’da Üreticilere Eğitim Verdi
Lefkoşa’da bir kuyumcuya satılmaya çalışılan çalıntı ziynet eşyaları Doğanköy’den
Lefkoşa’da bir kuyumcuya satılmaya çalışılan çalıntı ziynet eşyaları Doğanköy’den
Ktto Heyeti Gaziantep'te Temaslarda Bulunuyor
Ktto Heyeti Gaziantep'te Temaslarda Bulunuyor
“kağıttan Esintiler” Sergisi Mağusa’da Açılacak
“kağıttan Esintiler” Sergisi Mağusa’da Açılacak
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim