Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Eğitim

DENKTAŞ: “CASİNO İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ SEKTÖRÜ AVRUPA KURUMLARINA YAKINLAŞTIRMAYA ÇALIŞIRKEN AB KURUMLARININ KÖSTEKLERİYLE KARŞILAŞIYOR… KABUL EDİLEMEZ”



Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi ve Casino İşletmecileri Birliği, kara para aklanmasının önlenmesine yönelik AB merkezli eğitim çalışması düzenlendi.



Lefkoşa Merit Otel’de AB kara para aklanmasıyla mücadele uzmanları Sorin Sorescu ve Piotr Przybyek tarafından verilen eğitime, KKTC Merkez Bankası, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi, Şans Oyunları Kurulu temsilcileri ve casinoların uyum görevlileri katıldı.



Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, eğitimin açılışında Maliye Bakanı Serdar Denktaş konuşma yaptı.



Denktaş, şans oyunları salonlarına, kara para aklanmasının önlenmesiyle ilgili önemli görevler düştüğünü söyledi.



Şans oyunları salonlarının uluslararası kuralları baz alarak konuya gerekli ilgiyi gösterdiğini, bunun da sevindirici olduğunu kaydeden Denktaş, şunları ekledi:



“Ekonomimize çok ciddi katkıları olan şans oyunları sektörü üzerinde hiçbir sis perdesi olmaması; uluslararası kurallara uyum içinde çalışmaları hem onların itibarı hem de genel olarak ülkemiz itibarı için olmazsa olmaz koşuldur. Bu konuda Birliğin öncülüğünde, onların teşvik ve katkılarıyla yapılan çalışmaları da yakından takip etmekteyim. Bakanlığımın bu konuya tam desteği vardır. Ancak CİB sektörü uluslararası kural ve kurumlara yakınlaştırmaya çalışırken karşılaşmakta oldukları tamamen politik engellemeleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Örneğin kısa adı ECA olan Avrupa Casinolar Birliği’ne yapılan üyelik müracaatının politik nedenlerle reddedilmesi bugün burada yapılmakta olan çalışmaya tamamen zıtlık içermektedir.



Birlik sektörü Avrupa kurumlarına yakınlaştırmaya çalışırken AB kurumlarının bu çabalara destek yerine köstek olması kabul edilemez. ECA’nın bir AB Kurumu olmadığını biliyorum ama AB Komisyonu ile yakın çalıştıklarını da biliyoruz. Komisyon yetkililerinin bu konuda yapabilecekleri şeyler olduğuna inanıyorum. Bugün burada bulunan uzmanların en azından bu hayal kırıklığımızı Brüksel’e iletmelerini temenni ediyorum. Yakınlaşma tek taraflı olmaz. İki taraf da birbirine yakınlaşmalıdır.”



Denktaş, konuşmasını Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi ve Casino İşletmecileri Birliği’ne, çalışmaya destek veren AB temsilcisi uzmanlara ve katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.



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