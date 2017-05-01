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01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:17

Kar-iş, Öğrenci Taşımacılığını Süresiz Durdurma Kararını Yarından İtibaren Yürürlüğe Koyacak

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını süresiz durdurma kararını yarından itibaren yürürlüğe koyacağını açıkladı.

Kar-iş, Öğrenci Taşımacılığını Süresiz Durdurma Kararını Yarından İtibaren Yürürlüğe Koyacak
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Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını süresiz durdurma kararını yarından itibaren yürürlüğe koyacağını açıkladı.

Kar-İş’ten yapılan açıklamada, yolcu taşıma tarifelerine 3 yıl aradan sonra hükümetin onayı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından fiyat düzenlenmesi yapıldığı anımsatılarak, ancak geçen sürede seyrüsefer, işletme izni, araç sigortası ve akaryakıt fiyatları yanında asgari ücret ve döviz kurlarında artışlar yaşandığı ifade edildi.

Tüm diyalog yollarını deneme ve uyarı eylemleri gerçekleştirmelerine rağmen sorunun çözülmediğini,  Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sorunu çözemeyecekse istifa etmesi gerektiğini savunan Kar-İş, hükümetin büyük ortağı UBP’nin duruma sessiz kalmasının da “haklarının verilmemesine onay” anlamı taşıdığını ileri sürdü.

(GÖZ/SEL)

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