Kar-iş Lefkoşa’da Araçlı Eylem Yapıyor

EYLEM MECLİS ÖNÜNDE DEVAM EDİYOR

TOPALOĞLU: “EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI OKULLARA TAŞIDIĞIMIZ ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNİ ZAMANINDA ÖDEDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Lefkoşa, 4 Nisan 17 (.): Kamu Araçları İşletmecileri Birliği'nin (Kar-İş), belirlenen yeni yolcu taşıma tarifesinin uygulanmaması gerekçesiyle Lefkoşa’da bugün yaptığı araçlı eylem Meclis önünde devam ediyor.

Lefkoşa Otobüs Terminali’nden başlayıp, Girne Kapısı’ndan geçerek Meclis önüne kadar otobüs ve minibüslerle gelen Kar-İş üyeleri, Cumhuriyet Meclisi önünde pankart açtı ve ilgili bakana açıklama yapma çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Biray Hamzaoğulları, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, eylem yerine gelerek, Kar-İş’in eylemine destek verdi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu’nun açıklama yaptığı eylem, 14.30 sıralarında Meclis önünde devam ediyordu. Bir süreliğine duran trafik ise öğle saatlerinde tek şeritten verilmeye başlandı.

TOPALOĞLU: “SAYIN BAKAN, TOPLUM VE BİZLER İÇİN ÇALIŞMAKTA”

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, Meclis önündeki eylem sırasında yaptığı açıklamada, eylem gerekçelerini anlattı.

Hükümet tarafından yapılması gereken ama yapılmayanları sıralarken, her cümleyi teşekkür ederek bitiren Topaloğlu, açıklamasını, "bugünkü eylemi gerçekleştirmelerine yardımcı olduğu için hükümete teşekkür ederek” tamamladı.

Topaloğlu’nun okuduğu açıklama şöyle:

“Sayın bakan, toplumumuz ve bizler için çalışmaktadır. Bizlere akaryakıt indirimli verdikleri için teşekkür ederiz. Eğitim bakanlığına bağlı okullara taşıdığımız öğrencilerin ücretlerini zamanında ödedikleri için teşekkür ederiz. Uygulamaya koydukları fiyat düzenlemesinin arkasında durdukları için teşekkür ederiz. Üniversitelerin taşımacılığını durdukları için teşekkür ederiz. Kaçak taşımacılığın önüne geçtikleri için teşekkür ederiz. Kamu araçlarımız yani otobüslerimizi ve minibüslerimizi yenilememize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz. Gümrüksüz ve fonsuz araç almamızı sağladıkları için teşekkür ederiz. Vergi borçlarımızı ödememize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Toplu taşımada rekabeti durdukları için teşekkür ederiz. Avrupa standartlarında bir ulaşım sistemi kurduğunuz için teşekkür ederiz. Sistemli ve gerekli yolcu taşıma izinleri verdiğiniz için teşekkür ederiz. Emeklilik hakkı elde etmeyen arkadaşlarımızı emekli ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öğrenci ve ailelerini mağdur etmedikleri için teşekkür ederiz”

ÖZDENEFE: “EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI ALMAMANIZ ÇOK ÜZÜCÜ”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, eylemde yaptığı konuşmada, toplu taşımacılık yapanların emeğinin karşılığını alamamasının çok üzücü olduğunu söyledi.

Özdenefe, “Birbirimizin sıkıntılarına birlikte çare bulmayı öğrenmekteyiz” dedi.

HAMZAOĞULLARI: “2017 ALACAKLARI ANCAK 2018’DE ALINACAK"

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, otobüs şoförlerinin eğitimde önemli bir rol oynadığını belirtti. Hamzaoğulları, toplu öğrenci taşımacılığı yapanların 2017 alacaklarını ancak 2018’de bütçenin onaylanmasının ardından alabileceğini söyledi.

Biray Hamzaoğulları, hükümetin bu sisteme bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

ÖZYİĞİT: “EYLEM GEREKÇELERİ HAKLI”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında onaylanan yeni tarifenin başka bir bakanlık tarafından hayata geçirilmemesine atıfta bulundu. Özyiğit, bir bakanlığın onay verdiği bir şeyi, diğer bir bakanlığın onaylamamasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.

Özyiğit, Kar-İş mensuplarının eylem gerekçelerinde haklı olduğunu savundu.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, bugünkü olağanüstü meclis oturumunda konuşmasının açılışını Kar-İş eylemine ayıracağını söyledi.

(ID/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim Diran

Fotoğraflar: Erol Uysal