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04 Mayıs 2017 Perşembe 15:14

Kar-iş’in Eylemi…

Halkın Partisi (HP), iki günden beri devam eden Kar-İş eylemi ile ilgili ivedi çözüm ve öğrenci mağduriyetinin giderilmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Kar-iş'in Eylemi…
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HP, EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KONUYU İVEDİLİKLE ÇÖZMESİNİ VE ÖĞRENCİ MAĞDURİYETİNİ SONLANDIRMASINI İSTEDİ

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Halkın Partisi (HP), iki günden beri devam eden Kar-İş eylemi ile ilgili ivedi çözüm ve öğrenci mağduriyetinin giderilmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

HP basın bürosundan yapılan açıklamada, hükümetin; “kamu kaynaklarını verimli ve ihtiyaca göre kullanmadığı, eğitim ve sağlık gibi sosyal devlet anlayışının esas alınmasının zaruri olduğu alanlarda herhangi bir plan program yapmadığı” iddia edildi.

Açıklamada, “Bugün yaşanan kriz durumunun sorumlusu bu önemli konuları devlet politikası haline dönüştürmeyen tüm gelmiş geçmiş ve mevcut kötü yönetim hükümetleridir” denildi.

Açıklamada hükümet yetkilileri sorunu çözmeye ve çocukların mağduriyetini en kısa sürede gidermeye çağrıldı,  şunlar ifade edildi:

“Hükümet, taşımacılık alanına hizmet verenlere şubat ayı içerisinde yaptığı toplantı sonucunda verilmesi kararlaştırılan yüzde 26’lık artışı, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hala daha uygulamaya almamıştır. Bundan dolayı bu alandaki çalışanlar eylem yapmaktadırlar. Bu sorun, özellikle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı birçok devlet okulunda çok sayıda öğrencinin okullarına gidememesine ve dolayısı ile almaları gereken eğitimi de alamamalarına neden olmuş ve bu bağlamda öğrencilere ciddi bir mağduriyet yasatmıştır. Bazı aileler bu mağduriyeti gidermek için kendi olanakları ile çocuklarını okula ulaştırma gibi geçici çözümler üretmeye başlamışlardır. Lakin bu olanağı olmayan bir çok aile de akademik yılın ve derslerin bitmesine üç hafta kala çocuklarını okula gönderememe sorunu ile karşı karşıya bırakılmışlardır. Bu, partimizin önemle ve hassasiyet ile üzerinde durduğu sosyal adalet ilkesi ve eğitim öğretimin gelir düzeyine bakılmaksızın bütün kesimlere ulaştırılması gerekliliği inancına da ters düşen bir durum yaratmaktadır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bu konuya cözüm bulmak yerine, 'bütçede böyle bir kaynak yoktur' şeklinde açıklama yapmış ve sorunu paydaş kurumlar ile diyalog ile çözmek için uğraş vermek yerine, sorunun devamını sağlayacak davranışlarda bulunmuştur.”

(UG/GUR)

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