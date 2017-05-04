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04 Mayıs 2017 Perşembe 15:14

Kar-iş Eylemi Devam Ediyor

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ)’in bu sabah Lefkoşa’da başlattığı ve Cumhuriyet Meclisi önünde yoğunlaşan araçlı eylemi devam ediyor.

Kar-iş Eylemi Devam Ediyor
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ)’in bu sabah Lefkoşa’da başlattığı ve Cumhuriyet Meclisi önünde yoğunlaşan araçlı eylemi devam ediyor.

Minibüs ve otobüslerini Meclis önüne taşıyan, Lefkoşa’nın merkezindeki ana arterleri tıkayan KAR-İŞ üyesi şoförler, eylem yerini ziyaret eden DP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ile de görüştü.

Meclis Genel Kurulu’nun devam ettiği sırada bahçeye inip şoförlerin sorunlarını dinleyen Arabacıoğlu, bu sorunları Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la görüşeceğini söyledi.

Bu arada polisin, Meclis önünde korna çalınmasını yasaklama girişimi nedeniyle, eylemcilerle polis arasında zaman zaman sözlü tartışmalar da yaşandı.

Saat 16.00 itibarıyla Bedrettin Demirel ve Cemal Gürsel caddelerinin Meclis’e yakın kesimlerinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

(RU/GUR) FOTOĞRAFLI

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