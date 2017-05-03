Kar-iş Eylem Alanını Genişleterek Yarından İtibaren Özel Okullara Öğrenci Taşımacılığını Da Durdurdu

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), yarından itibaren eylem alanını genişleterek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı devlet okulları yanında özel okullara öğrenci taşınmasını da süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), yarından itibaren eylem alanını genişleterek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı devlet okulları yanında özel okullara öğrenci taşınmasını da süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

Kar-iş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, emeklerinin karşılığını almak amacıyla dün başlattıkları eylemlere hükümetin kayıtsız kaldığını, hükümetin çözüm üretme niyetinde olmadığını savundu.

Topaloğlu, hükümetin bu tutumu karşısında eylem alanını genişlettiklerini ifade ederek, bazı yerlerde gelişen şiddet olaylarını ise Kar-İş olarak tasvip etmediklerini, halktan da istem dışı oluşabilen bu olayları anlayışla karşılamasını beklediklerini kaydetti.

(YIL/HA)