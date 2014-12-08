KAR-İŞ’ten Meclis Önünde Araçlı Eylem…

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), 3 ayı aşkın ödemelerinin yapılmaması ve ödemelerin yapılmasına ilişkin sözleşmenin imzalanmaması gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde araçlı eylem düzenledi.

Eyleme Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da destek verdi.

Yaklaşık 120 aracın katıldığı eylemde, 3 aylık alacaklarının ödenmesini isteyen şoförler, taşımacılığın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini, Milli Eğitim Bakanlığı’yla sözleşme yapılması ve alacakların ödenmesini, eğer taşımacılığın yapılamayacaksa okullara öğrenci taşıma işine hükümet tarafından son verilmesini istediler.

Geçim sıkıntısına düşüp çek yasaklarına girdiklerini, bankalardan kredi alamadıklarını bildiren eylemciler; Meclis’te 2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinin sürdüğü sırada Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Maliye Bakanı Zeren Mungan ve Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ile görüşme talebinde bulundu, ancak ilk denemede bunda başarılı olamadı.

KAR-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri, görüşme için Meclis’e kabul edilmesine rağmen, yaklaşık 40 dakikalık bekleyişin ardından herhangi bir yetkili ile görüşemedi.

Meclis önündeki eylem sürüyor.

