Kar-İş’ten Araçlı Eylem

120 ARACIN KATILDIĞI MECLİS ÖNÜNDEKİ EYLEMDE ŞOFÖRLER YAPTIKLARI TAŞIMACLIĞIN KARŞILIĞININ VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

4 SAAT SÜREN EYLEMİN SONUNDA DENKTAŞ, MUNGAN VE BEROVA İLE GÖRÜŞEN EYLEMCİLERE, 2 AYLIK ÖDEME VE YENİ DÖNEME İLİŞKİN SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAMA SÖZÜ VERİLDİ

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), yaptıkları taşımacılığın karşılığının ödenmemesi ve ödemelere ilişkin sözleşmenin imzalanmaması gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem düzenledi.

Yaklaşık 120 aracın katıldığı eylemde 3 aylık alacaklarının ödenmesini isteyen Kar-İş üyesi şoförler, taşımacılığın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini savundu. Milli Eğitim Bakanlığıyla sözleşme yapılması ve alacakların ödenmesini isteyen eylemciler, taşımacılık yapılamayacaksa okullara öğrenci taşıma işine hükümet tarafından son verilmesini istedi.

Eylemciler konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanı Zeren Mungan ve Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova ile görüşme talebinde bulundu. Kar-İş Yönetim Kurulu, Meclise alınmalarına rağmen görüşme gerçekleşmedi. Uzun bir bekleyişin ardından ikinci kez meclise alınan Kar-İş yöneticileri, Denktaş, Mungan ve Berova’yla yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı.

Kar-İş Başkanı Menteş Aytaç, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, 2 aylık alacaklarının hemen ödeneceğini ve 2014-15 dönemi sözleşmesinin görüşmelerine başlanacağını söyledi. Aytaç, 15 Eylül-15 Kasım dönemindeki 40 eğitim gününün ödemesinin geçen yılki sözleşmeye göre ödeneceğini; yeni sözleşme imzalandıktan sonra da ödenen meblağın çok veya az olması durumunda, mahsuplaşma yapılmasının karara bağlandığını belirtti.

Eyleme, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ile CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da destek verdi.

DOĞRUYOL

Kar-İş Basın Sözcüsü Adnan Doğruyol, zorunlu öğrenci taşımacılığıyla ilgili mukavele sürecinin tıkanıklığına ve uzatılmasına tahammülleri kalmadığını söyledi. Doğruyol, kaçak taşımacılığın önlenemediğini, izinlerin siyasi dağıtıldığını ve mesleki ehliyet tüzüğünün sıkıntı verdiğini söyledi.

Doğruyol, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan hak ettikleri dışında hiçbir istekleri olmadığını, sadece yapılan taşımacılığa değer verilmesini beklediklerini kaydetti.

AYTAÇ

Kar-İş Başkanı Menteş Aytaç da 3 aydır herhangi bir ücret almadıklarını, tefecilere düştüklerini, çek yasağına girdiklerini ve bankaların kendilerin kredi vermediğini söyledi. Aytaç, “Her işin bir bedeli vardır. Ya bizi ödeyin, ya da bu taşımacılığı yaptırmayın” dedi.

Başbakan başta olmak üzere Eğitim ve Maliye bakanlarını eylemcilerle diyalog kurmaya çağıran Aytaç, sorunun çözümlenmemesinin daha vahim sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Aytaç, eylemin sonunda, kendileriyle birlikte beklemek zorunda kalmalarından dolayı basın mensuplarından ve çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle özür diledi.

HAMZAOĞULLARI

Eyleme destek veren CTP-BG Biray Milletvekili Biray Hamzaoğulları, mecliste konuyu çok defa dile getirdiğini fakat kimseye dinletemediğini söyledi. Hamzaoğulları, yollarda T izinsiz araçların dolaştığını, polisin bu konuda herhangi bir şey yapmadığını ve denetimin sıfır olduğunu savundu.

Okul ve üniversitelerin bu sektörden çekilmesi gerektiğini vurgulayan Hamzaoğulları, “meslektaşlarım” dediği şoförlerin yanında olduğunu ve yetkililerin konuya duyarlı davranmasını istediğini kaydetti.

TULGA

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da milletvekillerini, 3 ay ödenmemenin ne olduğunu düşünmeye ve vicdan muhasebesi yapmaya çağırdı. Tulga, şoförlerin benzin-mazot, lastik, bakım maliyetleri olduğunu fakat henüz ortada ne bir anlaşma, ne de ödeme hazırlığı bulunduğunu söyledi.

Sistemin şoförü “mazbata mağduru” ve “aldığını faize veren” yaptığını savunan Tulga, buna fırsat vermeye devam etmeleri halinde, en büyük suçun kendilerinde olacağını ifade etti. Tulga, “Buradan rüzgâr gibi geçip gitmek yok” dedi.