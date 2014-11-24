KAR-İŞ’te Grev

KAR-İŞ ÜYELERİ SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ İÇİN EĞİTİM BAKANLIĞI’NA 26 KASIM’A KADAR SÜRE VERDİ

AYTAÇ: “BUGÜNE KADAR ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ÖDEME ALMADIK. BU KONUDA EĞİTİM BAKANLIĞI İLE MUKAVELE SÜRECİ DE BAŞLATILAMADI”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) 15 Eylül’de başladıkları öğrenci taşımacılığıyla ilgili herhangi bir ödeme almadıklarını, taşımacılık konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile sözleşme sürecinin de başlatılamadığını savunarak, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde 27 Kasım Perşembe günü greve gideceklerini duyurdu.

KAR-İŞ üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara yapılan öğrenci taşımacılığı için gerekli sözleşmelerin henüz yapılmadığını öne sürerek, ilgili bakanlığın 26 Kasım Çarşamba gününü mesai bitimine kadar gerekli adımları atmaması halinde 27 Kasım’da grev yapacaklarını açıkladı.

Menteş Aytaç başkanlığındaki KAR-İŞ yetkilileri ve üyeleri bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, sektördeki sıkıntıları dile getirdi, siyasilerin günü kurtarma politikası izlediğini, sektörden anlamayan kişilerin uygulamaları nedeniyle işlerini icra edemeyecek duruma düşürüldüklerini öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı keyfi uygulamalar yapmakla suçlayan KAR-İŞ üyeleri, sorunlarının uzun zamandır çözülmediğini, her geçen gün yeni sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Öğrenci taşmaya başlamalarından 2 buçuk ay sonra sözleşmelerde değişikliklerin olmasının ve ödemelerde kısıtlamalara gidilmesinin kabul edebileceğini belirten KAR-İŞ üyeleri “Sektörümüze gereken önemin ve duyarlılığın verilmediğini görüyoruz” iddiasında bulundu.

Mazot paralarını kendi ceplerinden koyduklarını kaydeden üyeler, öğrencileri borçlanarak, yüksek faizler ödeyerek taşıdıklarını belirterek, “Eğitim Bakanlığı henüz nasıl sözleşme yapacağının kararını alamadı. Güne oynamaya devam ediliyor” dedi.

Birlik üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda iyi niyetli ve sürdürülebilir sonuçlar çıkmadığını, ayrıca kararların her gün değiştirildiğini de öne sürerek, “Bugüne kadar beklememizdeki amaç sınav haftasındaki öğrencilerin psikolojilerini bozup sınavlarına etki etmek istemiyor olmamızdandı. Ancak görüyoruz ki biz sabrettikçe yetkililer hep zamana oynadı, artık sabrımız taştı. Perşembe sabahından itibaren vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı halkımızdan özür dileriz” ifadelerine yer verdiler.

KAR-İŞ üyeleri ayrıca sigorta, seyrüsefer harçları ile şoförlerin maaşlarını ödemekte zorluk çektiklerini söyleyerek, okullara, acentelere ve daha birçok münferit kişilere yeni izinlerin verildiğini de öne sürdü, “Bu izinler bizim yok olmamıza neden oluyor” dedi.

Bakanlar Kurulu’ndan geçirilen Yeni Mesleki Ehliyet Tüzüğü’nü de eleştiren üyeler,“Bu kapsamda 5 yıldan az süreden buyana adada kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızı çalıştıramayacak olmamız sektörümüze vurulan en büyük darbelerden biri olmuştur” iddialarına yer verdiler.

AYTAÇ

Basın toplantısında söz alan KAR-İŞ Başkanı Menteş Aytaç ise kısa bir açıklama yaptı.

Aytaç, 15 Eylül’de öğrenci taşımacılığına başladıklarını, ancak bugüne kadar herhangi bir ödeme almadıklarını, ayrıca öğrenci taşımacılılığı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile mukavele sürecinin de başlatılamadığını belirtti.

Aytaç, “Birçok temaslarımız oldu. Yaklaşık 147 dosyamızı buraya vermemize rağmen Bakan değişikliğinden sonra her şey durduruldu. Mukavele değiştirme süreci başladı. Bu süreçte de temaslarımız oldu. Bu temaslarda birçok konuya birlikte karar vermemize rağmen bugün oldu mukavele süreci başlatılamadı. Sıkıntılarımız var…” dedi.

“HER YIL AYNI SORUNLARI YAŞAMAKTAN BIKTIK”

Birlik Başkanı Aytaç’ın konuşmasının ardından KAR-İŞ adına Adnan Doğruyol basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasında, “Bizler her değişim sonrasında sektörden olmayan, bu hizmetten, taşımacılıktan haberi olmayan kişilerle uğraşmaktan, derdimizi anlatmaktan, her yıl aynı sorunları yaşamaktan ve sorunlarımızın daha da büyümesinden bıktık” denildi.

“EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMEYECEK DURUMA GELDİK”

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“En son toplantıda alınan kararlar doğrultusunda sözleşmelerin geçtiğimiz Cuma günü komiteden onaylanarak Pazartesi başlaması beklenirken, bu sürecin yine tıkanması bardağı taşıran son damla oldu.

Bunun yanında gün ve gün küçülen ve daralan ekmeğimizin büyük sermayelere mal edilme girişimlerinin olması bizleri evimize ekmek götüremeyecek duruma getirdi. İzin makamında hiçbir kritere bakılmaksızın gelişi güzel dağıtılan izinler kabul edilecek bir yaklaşım değil.

Sizler ya bizlere kulak verir taşımacılık için gereken politikaları üretirsiniz, ya da bizler sizler için özel politikalar üretiriz. Geleceğimizi taşıyan biz Kar-İş üyelerine gereken önemi vermemeniz sizin en büyük ayıbınızdır.

Bu günden itibaren Çarşamba mesai bitimine kadar ilgili bakanlık olan Eğitim Bakanlığı bizim istemlerimizi yürürlüğe sokup, sözleşmelerimizi başlatıp, ödemelere başlamadığı takdirde, artçı bir biçimde eylemlilik sürecimizi Perşembe sabahı başlatacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”