Kar-İş'in Açıklamasına GAÜ'den Cevap

Girne Amerikan Üniversiteis (GAÜ) olarak KAR-İŞ’in yapmış olduğu açıklamadan hareketle kamuoyu ve ilgilileri doğru şekilde bilgilendirmek adına söz hakkımızı kullanıyoruz.



Yükseköğretim’de 30.ncu yılına giren üniversitemiz özelde Girne’nin genelde ülke ekonomisi yanında tanıtımına yaptığı katkıları bugüne kadar gerek hükümetler gerek yerel yönetimler gerekse sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek kurum ve kuruluşları ve diğer tüzel kişilikler ile uyum içerisinde sürdürmektedir.



Yükseköğretim yanında toplumsal ve kamusal fayda adına sosyal empati anlayışı ile siyasal, sosyal, kültürel ve toplumsal çevreyi de anlayarak, anlamlandırarak ve hassasiyet ve önceliklerine saygı duyarak gelişmeye, genişlemeye ve büyümeye devam eden Girne Amerikan Üniversitesi özelinde tüm üniversiteleri hedef alan ve kamuoyunu yanıltan KAR İŞ açıklamasının gerçeği farklı bir yöne çekerek ilgili kesimlerin tekelleşme yaratma adına yürüttükleri politikaları kamuoyu nezdinde meşrulaştırmak için yapılmış olduğunu belirterek süreci yakından ve kaygı ile izlediğimizi belirtiriz.



Girne Amerikan Üniversitesi olarak 30 yıldan beridir kamusal toplu taşıma sistemi gibi gereken kalitede özel taşımacılığın da olmamasından dolayı KAR İŞ açıklamasında belirtilen asker ve polis başta olmak üzere diğer kurumların taşıma sorununa çözüm bulmak amacıyla yaptığı gibi ticari bir amaç gütmeden sadece öğrencilerimize toplu taşıma hizmeti sağlama görevimizi sürdürüyoruz.



Öğrencilerimizin hizmet verdiğimiz mevcut güzergah dışında hizmet alamadıkları ve kötü koşullardan şikayetlerinin günden güne artması yanında ada nüfusunun yaklaşık 5’te 1’ine ulaşan 63.000 öğrencinin memnuniyetini ve kaliteli eğitim yanında kaliteli yaşamını sağlayarak ekonomiye 1.3 milyar euro’luk katkı sağlayan üniversitelerin böylesi sorunlar ile karşı karşıya bırakılması düşündürücüdür.



Üniversite olarak özelde Girne genelde ülke için kendi öz kaynaklarımız ile yarattığımız artı ekonomik değerin ve katkıyı sağladığımız değer ile ortaya koyan öğrencilerimize ekonomik kazanç sağlamadan yatırım yaparak taşıma hizmeti vermemizi farklı yönlere çekilmesini KAR İŞ açıklamasında hedef gösterilen asker, polis, oteller ve diğer kurumlar gibi üniversitelere de yöneltilen haksız bir suçlama olarak görmekteyiz.



Artan öğrenci sayımızdan dolayı yeni bir güzergah talep etmeden ilgili Bakanlığın ve ilgili resmi biriminin izin verdiği mevcut güzergah üzerinde araç sayımızı artırmak adına kendi öz kaynaklarımız ile satın aldığımız araçlarımızın gümrükte bekletilmesinin doğurduğu sorunumuza çözüm yolları bulmak adına sürdürdüğümüz girişimlerin KAR İŞ tarafından farklı bir noktaya çekilmesini anlayamıyoruz.



KAR İŞ’ten yapılan böylesi bir açıklamanın ise yine soruna sessiz kalan ve tüm temaslarımıza rağmen ortaya çözüm iradesi koymayan yetkliler tarafından yanlış bilgilendirme ve herkese iyi görünme güdüsü ile de üniversitemizin hedef haline getirilmiş olmasına inanmak istememekle birlikte KAR İŞ açıklamasının zamanlamasının sorunu farklı bir boyuta doğru kaydırmaya yönelmesini dikkatle izliyoruz.



Girne Amerikan Üniversitesi olarak asli görevimiz dışında diğer herhangi bir sektöre ticari amaç güderek girmek istiyoruz algısının yaratılmaya çalışılmasını şiddetle redediyor, serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde tekelleşmenin kalite yerine kalitesizlik ve standartlar altında hizmeti doğuracağı uyarısını yapmayı toplumsal bir görev olarak gördüğümüzün altını çizerek talebimizin bir sorun haline getirilmesinde ve kamuoyunu yanlış yönlendirilme noktasında üniversitemizin hedef alınma süreci ile sorunun başka bir boyuta geçmesi ile yetkililerin artık soruna gereken ilgiyi göstermesi gerektiğine dikkat çekerek özelde Girne’de genelde tüm ülkeye yakışan bir toplu taşıma sisteminin oluşması ve hizmet vermeye başlaması adına GAÜ olarak projelerimiz ile katkı koymaya hazır olduğumuzu da kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.



GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ