banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93194
ALTIN
249.613
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.2711
EURO
7.5222
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
İş yerinde hırsızlık
İŞ YERİNDE HIRSIZLIK
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

Kar-İş: “Sürekli Mazot Zammı Bizi Çıkmaza Soktu”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, tüm giderleri döviz bazında olan toplu taşımacıların, dövizdeki artış ve en büyük gideri olan mazota sürekli zam gelmesinden dolayı çıkmaza sürüklendiğini belirtti.

Kar-İş: “Sürekli Mazot Zammı Bizi Çıkmaza Soktu”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, tüm giderleri döviz bazında olan toplu taşımacıların, dövizdeki artış ve en büyük gideri olan mazota sürekli zam gelmesinden dolayı çıkmaza sürüklendiğini belirtti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:47
Kar-İş: “Sürekli Mazot Zammı Bizi Çıkmaza Soktu”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, tüm giderleri döviz bazında olan toplu taşımacıların, dövizdeki artış ve en büyük gideri olan mazota sürekli zam gelmesinden dolayı çıkmaza sürüklendiğini belirtti.

Fuat Topaloğlu, konuyla ilgili açıklamasında, özellikle mazota sık sık yapılan artışlarla toplu taşımacılığın sürdürülebilir bir durumunun kalmadığını kaydetti. Topaloğlu, “Bizim talebimiz, yapılan mazot zamlarının geri alınmasının yanında toplu taşımacılık için muafiyetsiz mazot alımı gibi özel imtiyazlar ortaya koyarak, mazottan doğan mağduriyetlerimizin giderilmesi ve nefes alıp rahatlama imkanının bizlere yaratılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“TURİZM VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI BÜYÜK SEKTEYE UĞRAYACAK”

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında alınan ekonomik krizle ilgili kararların içerisinde toplu taşımacılıkla ilgili hiçbir karar çıkmadığını kaydeden Topaloğlu, bunun hükümetin toplu taşımacılığa gerekli önemi vermediğini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.

Toplu taşımacıların kamu hizmeti yaparak, halka hizmet verdiklerini de hatırlatan Topaloğlu, yapılan son zamlar karşısında turizm ve öğrenci taşımacılığının büyük sekteye uğrayacağını savundu.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Topaloğlu şöyle devam etti:

“Hükümet edenler toplu taşımacılık ile ilgili hiçbir ciddi anlamda önlem almamış ve bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu durumda hükümet eli ile toplu taşımacılık kendiliğinden duracak ve bunun sorumlusu da hükümet edenler olacaktır.  Hükümetin biz toplu taşımacılar ile bir araya gelip ciddi önlemler alması gerekmektedir. Sürekli mazot ve diğer harcamalarımıza yapılan zamlara sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.”
 


Son Güncelleme: 29.08.2018 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı Komiteden Geçti
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı Komiteden Geçti
Dernekler 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Dernekler 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Elektrik Kesintisi
Elektrik Kesintisi
Arter’den Gazimağusa Kaymakamı Serpal’a Ziyaret
Arter’den Gazimağusa Kaymakamı Serpal’a Ziyaret
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den 30 Ağustos Mesajı
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den 30 Ağustos Mesajı
Tarım Ve Eğitim Bakanları Beyarmudu’nda İncelemelerde Bulundu
Tarım Ve Eğitim Bakanları Beyarmudu’nda İncelemelerde Bulundu
Memur-sen Hükümeti Eleştirdi
Memur-sen Hükümeti Eleştirdi
Girne Özgürada Lions Kulübü Çocuk Şenliği Düzenliyor
Girne Özgürada Lions Kulübü Çocuk Şenliği Düzenliyor
Vounous Projesini Onayladılar…!
Vounous Projesini Onayladılar…!
MDP Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsünün Açıklamalarını Kınadı
MDP Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsünün Açıklamalarını Kınadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim