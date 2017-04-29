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29 Nisan 2017 Cumartesi 12:21

Kar-İş Öğrenci Taşımacılığını 2 Mayıs’tan İtibaren Durdurma Kararı Aldı

Kar-İş Öğrenci Taşımacılığını 2 Mayıs'tan İtibaren Durdurma Kararı Aldı
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 Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını 2 Mayıs’tan itibaren süresiz olarak durdurma kararı aldığını açıkladı.

Kar-İş’ten yapılan açıklamada, yolcu taşıma tarifelerine 3 yıl aradan sonra hükümetin onayı ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından fiyat düzenlenmesi yapıldığı anımsatılarak, geçen sürede seyrüsefer, işletme izin, araç sigortası ve akaryakıt fiyatları yanında asgari ücret ve döviz kurlarında artışlar yaşandığı ifade edildi.

Tüm diyalog yollarını deneme ve uyarı eylemleri gerçekleştirmelerine rağmen sorunun çözülmediğini,  Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sorunu çözemeyecekse istifa etmesi gerektiğini savunan Kar-İş, Hükümetin büyük ortağı UBP’nin duruma sessiz kalmasının da “haklarının verilmemesine onay” anlamı taşıdığını kaydetti.

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