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KAR-İŞ Öğrenci Taşımacılığı Yapmayacak

KAR-İŞ Öğrenci Taşımacılığı Yapmayacak

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:15
KAR-İŞ Öğrenci Taşımacılığı Yapmayacak

KAR-İŞ BAŞKANI TOPALOĞLU: “MEVCUT ŞARTLAR MEVZU BAHİS İKEN BİZLER DE TAŞIMACILIK ÜCRETLERİNE ARTIŞ ALMAK ZORUNDAYIZ”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, 2018-2019 döneminde Eğitim Bakanlığı’na bağlı sözleşmeli öğrenci taşımacılığı yapmayacaklarını açıkladı.
Konuyla ilgili bugün Lefkoşa Otobüs Terminali’nde basın toplantısı düzenleyen Topaloğlu, son aylarda özellikle ana giderleri olan mazota gelen zamların kendilerini her gün zarara soktuğunu dile getirdi.
“MEVCUT ŞARTLAR MEVZU BAHİS İKEN BİZLER DE TAŞIMACILIK ÜCRETLERİNE ARTIŞ ALMAK ZORUNDAYIZ”
Dövizdeki artışın servis, yedek parça, yağ, lastik gibi giderlerini iki kat pahalandırdığını anlatan Topaloğlu, “Mevcut şartlar mevzu bahis iken bizler de taşımacılık ücretlerine artış almak zorundayız” dedi.
Bu bağlamda taleplerini ilgili bakanlığa ve izin kuruluna yaptıklarını dile getiren Topaloğlu şöyle devam etti:
“Ancak maalesef her gün ötelenerek gerekli artış tarafımıza verilmemiştir. Bu şartlar altında ciddi anlamda zarar etmekteyiz”
“ÜYELERİN BAZILARI 2017-2018 ÖDEMELERİNİ ALMADI”
Sözleşmeli öğrenci taşımacılığı yapan üyelerinden bir kısmının hala 2017-2018 yılından kalan ödemelerini alamadığını söyleyen Topaloğlu, Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları toplantılar sonucu çok daha büyük sorunların kendilerini beklediğini gördüklerini kaydetti.
“BU BELİRSİZLİKLER İÇİNDE TAŞIMACILIĞI KESİNLİKLE YAPAMAYIZ”
Topaloğlu “Mevcut şartlarda bu belirsizlikler içinde taşımacılığı kesinlikle yapamayacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz” dedi.
Eğitim Bakanlığı ile dün gerçekleştirdikleri toplantıda uzlaşmadan uzak bir tavırla karşılaştıklarını söyleyen Topaloğlu, “Bizler hak edişimizi alamamaktan, ödemelerimizi düzenli ve zamanında tahsil edememekten, doğru düzgün kalıcı bir sistem ortaya konmamasından ve her sene aynı sorunları yaşamaktan mesleğimizde tükenmişliği yaşamaktayız” dedi.
Topaloğlu açıklamasının sonunda bu şartlar altında Eğitim Bakanlığı’na bağlı sözleşmeli öğrenci taşımacılığını başlatmalarının mümkün olmadığını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 13:42
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