Kar-İş Heyeti Denktaş’la Görüşüyor

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ)’in bu sabah Meclis önünde başlattığı eylem sürerken, KAR-İŞ Yönetimi Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la bakanlıkta bir araya geldi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş KAR-İŞ heyetini saat 17.30’da makamında kabul etti. Bakanlık yetkilileriyle KAR-İŞ yönetimi arasındaki toplantı saat 19.30 itibarıyla devam ediyor.

Bu arada araçlı eylem de Cumhuriyet Meclisi önünde devam ediyor. Eylem nedeniyle Bedrettin Demirel ve Cemal Gürsel caddelerinde trafik tek şeritten veriliyor.