Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2017 Perşembe 17:07

Kar-İş Heyeti Denktaş’la Görüşüyor

Kar-İş Heyeti Denktaş'la Görüşüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 : Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ)’in bu sabah Meclis önünde başlattığı eylem sürerken, KAR-İŞ Yönetimi Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la bakanlıkta bir araya geldi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş KAR-İŞ heyetini saat 17.30’da makamında kabul etti. Bakanlık yetkilileriyle KAR-İŞ yönetimi arasındaki toplantı saat 19.30 itibarıyla devam ediyor.

Bu arada araçlı eylem de Cumhuriyet Meclisi önünde devam ediyor. Eylem nedeniyle Bedrettin Demirel ve Cemal Gürsel caddelerinde trafik tek şeritten veriliyor.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Mayıs 2017 Cuma Gündemi 5 Mayıs 2017 Cuma Gündemi
Toparlanıyoruz'dan “Sit Alanları Katliamı” Uyarısı Toparlanıyoruz'dan “Sit Alanları Katliamı”...
ALES 2017 Sınavı Pazar Günü Yapılıyor ALES 2017 Sınavı Pazar Günü Yapılıyor
DPÖ Nisan Ayı Enflasyon Oranını Açıkladı DPÖ Nisan Ayı Enflasyon Oranını Açıkladı
Kolej Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı Cumartesi Kolej Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı Cumartesi
Erzincan Kıbrıs Muharip Gazileri, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti Erzincan Kıbrıs Muharip Gazileri, Şehit Aileleri...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

5 Mayıs 2017 Cuma Gündemi
KKTC’de ilk kez uygulanan tünelin de yer aldığı 7 kilometre uzunluğundaki Ercan-Akıncılar yolu Başbakan...

Haberi Oku