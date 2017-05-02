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02 Mayıs 2017 Salı 07:32

Kar-İş Eylemde

Kar-İş Eylemde
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Kar-İş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını süresiz durdurma kararı bugün yürürlüğe girdi.

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okulların öğrenci taşımacılığını süresiz durdurma kararı bugün yürürlüğe girdi. Bu eylemden sonuç alınamaması durumunda, yarın tüm özel okulların öğrenci taşımacılığı ve sivil yolcu taşımacılığının da tamamen duracağı bildirildi.Kar-İş’ten yapılan açıklamada, yolcu taşıma tarifelerine 3 yıl aradan sonra hükümetin onayı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından fiyat düzenlenmesi yapıldığı anımsatılarak, ancak geçen sürede seyrüsefer, işletme izni, araç sigortası ve akaryakıt fiyatları yanında asgari ücret ve döviz kurlarında artışlar yaşandığı ifade edildi.Tüm diyalog yollarını deneme ve uyarı eylemleri gerçekleştirmelerine rağmen sorunun çözülmediğini,  Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sorunu çözemeyecekse istifa etmesi gerektiğini savunan Kar-İş, hükümetin büyük ortağı UBP’nin duruma sessiz kalmasının da “haklarının verilmemesine onay” anlamı taşıdığını ileri sürdü.

 BAKANLIK: “OKULLARA ÖĞRENCİ TAŞIYACAK ŞİRKETLERE ÜCRETLERİ ÖDENECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş), bakanlığa bağlı okulların öğrenci taşımacılığını bugünden itibaren süresiz durdurma eylemine karşı gerekli önlemlerin alındığını, okullara öğrenci taşıyacak olan şirketlere ücretlerinin ödeneceğini açıkladı.Bakanlık açıklamasında, birliğin eyleminden üzüntü duyulduğu belirtilerek, “Bakanlık olarak bu kararı, öğrencilerimizin eğitim haklarını engelleyici olduğundan kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.Öğrencilerin ve ailelerin mağduriyetini önlemek adına bakanlığın bazı kararlar aldığı kaydedilen açıklamada, eylem süresince okullara öğrenci taşıyacak olan şirketlere ücretlerinin ödeneceği, ayrıca, taşıma kapsamı içinde olup da eylemden dolayı mağduriyet yaşayacak olan çocukların ailelerinin ulaşım giderlerine de katkı yapılacağı ifade edildi. 
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