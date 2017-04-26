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26 Nisan 2017 Çarşamba 08:56

Kaptan: “kamudaki Gayrı Yasal Uygulamalar Kabul Edilemez”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, kamudaki gayrı yasal uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak,&nbsp;yaptıkları yönetim kurulu toplantısında konunun Ombudsman makamının dikkatine getirilmesi&nbsp; ve yasal işlem başlatılması kararı aldıklarını duyurdu.

Kaptan: 'kamudaki Gayrı Yasal Uygulamalar Kabul Edilemez”
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Lefkoşa, 26 Nisan 17 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, kamudaki gayrı yasal uygulamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, yaptıkları yönetim kurulu toplantısında konunun Ombudsman makamının dikkatine getirilmesi  ve yasal işlem başlatılması kararı aldıklarını duyurdu.

Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, kamuda partizanca istihdamlar, gayrı yasal uygulamalar yapıldığını ileri sürerek, hükümetin kurdurulduğu günden bu yana kamusal alanları koşulsuz olarak özelleştirmeye çalıştığını ve gayrı yasal uygulamalara devam ettiğini savundu.

“Partizanca istihdamlara devam edilirken, diğer yandan özel bir şirket üzerinden istihdam edilen çalışanlara kamu görevlisi olmadığı halde gayrı yasal bir şekilde kamu görevi yaptırılmaktadır” diyen Kaptan, kamuda ihtiyaç duyulan istihdamlar yapılmadığı için ise birçok sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Bazı çalışanların ek mesaiye zorlanırken, diğer taraftan münhalsiz geçici işçi istihdamı yapıldığını savunan Kaptan, sorunların çözülemediği noktalarda ise gayrı yasal işler yaptırıldığını ileri sürdü.
Kaptan şöyle devam etti:

“Sağlık alanında olduğu gibi İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nde de özel bir şirket üzerinden yapılan istihdamlarla, vatandaşlık işlemleri ve kimlik başvuruları kabul edilmekte ve işlemler yaptırılmaktadır. Buna rağmen Muhaceret Dairesi’nde ilk atamalar da dahil neredeyse tüm kadrolar boş durmaya devam etmektedir.”

Kaptan, konu hakkında Meclisi ve muhalefet partilerini göreve davet etti.

(TUĞ/ÖK)

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