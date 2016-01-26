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Kaptan, Hükümeti Eleştirdi

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, “CTP-UBP Hükümeti’ni bir an önce hükümet olmanın gereği olan sorun çözmeye” çağırarak, “Mazeretler üreterek görevden kaçılamaz. Dayatmalarla memleket idare edilemez. Sorunlar masada ve diyalogla çözülmediği takdirde eylemler kapıdadır. Hükümeti uyarıyoruz” dedi.

Kaptan, Hükümeti Eleştirdi

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, “CTP-UBP Hükümeti’ni bir an önce hükümet olmanın gereği olan sorun çözmeye” çağırarak, “Mazeretler üreterek görevden kaçılamaz. Dayatmalarla memleket idare edilemez. Sorunlar masada ve diyalogla çözülmediği takdirde eylemler kapıdadır. Hükümeti uyarıyoruz” dedi.

26 Ocak 2016 Salı 13:05
Kaptan, Hükümeti Eleştirdi
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“İĞNEDEN İPLİĞE TÜM HARÇLARA ZAM… MESAİ SAATLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ BAHANE”

 KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, “CTP-UBP Hükümeti’ni bir an önce hükümet olmanın gereği olan sorun çözmeye” çağırarak, “Mazeretler üreterek görevden kaçılamaz. Dayatmalarla memleket idare edilemez. Sorunlar masada ve diyalogla çözülmediği takdirde eylemler kapıdadır. Hükümeti uyarıyoruz” dedi.

Kaptan yazılı açıklamasında, büyük umutlar vadederek ülke yönetimine aday olan CTP ve UBP’nin, iktidara geldikten sonra umut yerine umutsuzluk yaşatırken, sendikaları dikkate almadan aldıkları kararlarla verimsizliği hedeflediklerinin görülmekte olduğunu savundu.

“Özel sektör çalışanları açlık sınırının altında çalıştırılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanıp yeni asgari ücretin belirlenmemesi özel sektör çalışanlarına ne kadar değer verildiğini gösteriyor” diyen Kaptan, şunları ifade etti:

“İĞNEDEN İPLİĞE TÜM HARÇLARA ZAM… MESAİ SAATLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ BAHANE”

“Yıllardan beridir kamu çalışanlarının verdiği mücadeleyi dikkate almayarak göç yasasını geçirenler ve değiştireceğini vadedip iktidar ortağı olanlar maalesef aradaki maaş farkını daha da açacak kararlar üretmekten kaçınmıyorlar. Bir taraftan protokol görüşmelerinde alım gücünde yaşanan gerilemeyi aşacak kararlar beklerken, yıllar öncesinden kalma hane halkı tüketici endeksinin rakamlarıyla 4.6 artış öngörüldü ve bu artış daha maaşlara yansımadan iğneden ipliğe tüm harçlara zam yağdı. Bu yetmezmiş gibi CTP-UBP Hükümeti, kamu çalışanlarını mesai saatlerinin değiştirilmesini gündeme getirdi. Gerekçe olarak ise kamunun verimsizliğini gösteriyorlar. Kendileri de biliyor ki verimsizliğin ana kaynağı çalışma saatleri değil, hizmetiçi eğitimlerin yapılmaması, çalışanla çalışmayanın ayırt edileceği sistemin kurulmaması, göreve gelenle gelmeyenin ayni muameleyi görmesi, çalışmayana ve işe gelmeyene ceza verilmeye çalışıldığı zaman da parti merkezlerinden müdahale edilmesidir. Bir önemli faktör ise doğru istihdam yapılmamasıdır. Çalışma saatleri bir bahanedir esas hedef hak yiyiciliktir.

CTP-UBP Hükümeti’ni bir an önce hükümet olmanın gereği olan sorun çözmeye davet ederiz. Mazeretler üreterek görevden kaçılamaz. Dayatmalarla memleket idare edilemez. Sorunlar masada ve diyalogla çözülmediği takdirde eylemler kapıdadır. Hükümeti uyarıyoruz.”





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KaptanHükümeti Eleştirdi“İĞNEDEN İPLİĞE TÜM HARÇLARA ZAM
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