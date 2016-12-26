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26 Aralık 2016 Pazartesi 09:39

Kaptan: “Hükümet Aldığı Kararlarla Ülkeyi Hızla Felakete Sürüklüyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, ülke yönetmenin beceri, irade ve vizyon sahibi olmayı gerektirdiğini belirterek, bu yeteneklerden yoksun olduğunu savunduğu UBP-DP koalisyon hükümetinin aldığı kararlarla ülkeyi hızla felakete sürüklediğini ileri sürdü.

Kaptan: 'Hükümet Aldığı Kararlarla Ülkeyi Hızla Felakete Sürüklüyor”
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, ülke yönetmenin beceri, irade ve vizyon sahibi olmayı gerektirdiğini belirterek, bu yeteneklerden yoksun olduğunu savunduğu UBP-DP koalisyon hükümetinin aldığı kararlarla ülkeyi hızla felakete sürüklediğini ileri sürdü.

Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkenin çalışan nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan özel sektör çalışanlarının büyük umutlarla beklentisi olan yeni asgari ücret belirlenmeden ardı arkası kesilmeyen zamlarla emekçilere yaşamı bir o kadar daha zorlaştırmıştır” ifadelerine yer verdi.

“ELEKTRİĞE ZAM UMUTLARI ÖLDÜRDÜ”

Halkın öfkesini aşağıya çekmek için göstermelik olarak asgari ücret tespit görüşmeleri başlatıldığını savunan Kaptan, “Bir taraftan açlık sınırının çok altında olan asgari ücretle geçinemeyen asgari ücretliler sıkıntılarını aşmak için yeni asgari ücreti beklerken daha tespit edilmeden elektriğin en altı dilimine bile yüzde 23 zam yaparak UBP- DP hükümeti umutları öldürmüştür” ifadesini kullandı.

Kaptan şöyle devam etti:

“Bu zamlarla bir taraftan halkın geçimi daha da zorlaşırken göz bebeğimiz Elektrik Kurumu’na olan öfkeyi de artırarak özelleştirilmesine zemin hazırlanmaktadır. Bu tavır, tam bir şark politikasıdır. Bir taşla iki kuş vurmaktır. Soruyoruz: Akaryakıta zam, elektriğe zam UBP-DP hükümetinin adı zam hükümeti değil de nedir? “

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