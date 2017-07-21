“kaplumbağalar Korumamız Altında” Projesi Kapsamında Balıkçılara Eğitim Verildi

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin “Kaplumbağalar Korumamız Altında” projesinin ilk etkinliği kapsamında Gazimağusa’daki balıkçılara eğitim verildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, kaplumbağaları ve yunusları ağlardan uzak tutacak yöntemlere dikkat çekilen eğitimde, sokan balığı avcılığının kaplumbağalara verdiği zarar da anlatıldı.

Eğitimdeki konuşmalarda, Akdeniz sahillerinin Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar için en önemli yumurtlama alanı olduğu vurgulanırken, balıkçılarla işbirliği halinde her yıl daha fazla kaplumbağanın korunduğu ve denize bırakıldığı belirtildi.

Denizlerde bulunan ölü ve canlı deniz hayvanlarıyla ilgili gerekmesi halinde Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’ne, 0533 861 22 15 numaralı telefon aracılığıyla ulaşılabileceği ifade edildi.

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