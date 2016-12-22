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22 Aralık 2016 Perşembe 11:23

Kaplıca’da Bir Ambarda Yangın

Kaplıca’da Metin Ertem’e ait ikametgahın bitişiğinde ambar olarak kullanılan odada, soba kazanının içerisindeki sönmemiş küllerin oda önüne dökmesi sonucu yangın çıktı

Kaplıca'da Bir Ambarda Yangın
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Kaplıca’da Metin Ertem’e ait ikametgahın bitişiğinde ambar olarak kullanılan odada, soba kazanının içerisindeki sönmemiş küllerin oda önüne dökmesi sonucu yangın çıktı

Polisten verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

HIRSILIK

Lefkoşa’da Doğan İletişim isimli iş yerinden dün cep telefonu çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri
E.O.(E-25) olan bir kişi tutuklandı.

GÜMRÜKSÜZ SİGARA

Gazimağusa’da dün bir araç içerisinde Polis tarafından 2 bin 500 paket gümrüğe beyan edilmemiş sigara ele geçirildi. İsminin baş harfleri Y.S. (E-52) olan araç sürücüsü ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.K.(E-35) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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