Kaplanoğlu’nun “Buğday” filmi Lefkoşa ve Mağusa’da gösterilecek

YÖNETMEN, SİNEMASEVERLERLE DE BİR ARAYA GELECEK

Türk senarist ve yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday” filmi Lefkoşa ve Gazimağusa’da gösterilecek.

Kaplanoğlu, her iki şehirde de sinemaseverlerle de bir araya gelecek.

Lefkoşa Ortaköy Lemar’daki gösterim yarın saat 18.15’te olacak. Kaplanoğlu ile söyleşi saat 20.00’de olacak.

Gazimağusa’da Cine Mall’daki söyleşisi cuma akşamı saat 19.00’da, gösterim saat 20.00’de gerçekleşecek.

Organizasyon, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Cine Mall ve City Mall işbirliğinde düzenleniyor.

